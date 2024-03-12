Очень странное место. В океане есть каньон, где обитают причудливые неизвестные науке виды (фото)

Ученые впервые нашли это место на глубине около 5000 метров и надеются обнаружить здесь не менее сотни видов, ранее неизвестных науке.

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Океан покрывает больше 70% поверхности нашей планеты и скрывает множество тайн. По некоторым оценкам исследователей нам сегодня известна лишь маленькая толика биоразнообразия, которое скрывается в морской воде. Новое исследование ученых стало еще одним подтверждением: у побережья Новой Зеландии в желобе Баунти ученые обнаружили по меньшей мере 100 новых видов, каждый из которых более странный, чем предыдущий, пишет IFLScience.

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В ходе исследования команда из Национального института исследований воды и атмосферы Новой Зеландии (NIWA) отправилась в трехнедельное путешествие на исследовательском судне "Тангароа". Экспедиция была сосредоточена в желобе Баунти у восточного побережья Южного острова Новой Зеландии.

Новые виды рыб, открытые недавней экспедицией Фото: Ocean Census/NIWA

Команда из двух десятков ученых исследовала 800-километровую зону желоба, на глубине до 4800 метров им удалось собрать около 1800 различных образцов. Ученые все еще продолжают анализировать собранные образцы, однако предполагают, что в общей сложности им удастся обнаружить более сотни новых видов, в том числе десятки моллюсков, три рыбы, креветки, головоногих моллюсков и новый вид кораллов.

По словам соруководителя экспедиции, профессора Алекса Роджерса, действительно любопытным кажется то, что ученым удалось обнаружить сразу три ранее неизвестных науке вида рыб. В то же время команда отмечает, увы, не все виды можно легко включить в таксономическое древо жизни. Например, один экземпляр оказался особенно запутанным: ученые до сих пор не знают, относится ли он к морским звездам, анемонам или является существом, похожим на зоантида. В данный момент, по словам команды, это существо сложно отнести к любой из этих категорий.

Новый вид креветок-запятых, также известный как креветка с капюшоном Фото: Ocean Census/NIWA

Предыдущие исследования показывают, что в данный момент 91% видов в океане все еще остаются неизвестными науке, в то время как более 80% мирового океана все еще не нанесены на карту и не исследованы. К счастью, с каждым годом нам удается узнать все больше о видах, обитающих в самых глубоких частях океану.

Отметим, что организация Ocean Census, основанная Японским фондом Nippon и британской группой Nekton, поставила перед собой цель задокументировать 100 000 новых видов за десятилетие, прежде чем они потенциально исчезнут из-за многих проблем, с которыми сталкиваются мировые океаны, таких как загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и изменение климата.

Исследователи полагают, что этот экземпляр представляет собой новый род черных кораллов Фото: Ocean Census/NIWA

Ранее Фокус писал о том, что в самых темных глубинах океана найден новый вид жутких червей.