Археологи обнаружили 3200-летнюю загадочную гробницу военачальника фараона Рамсеса III (фото)

В гробнице находятся останки мужчины, который как считают археологи, служил знаменитому фараону Древнего Египта, но с этой находкой не все так просто.

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Одним из самых известных фараонов Древнего Египта является представитель XX династии Рамсес III. Во правления этого фараона Древний Египте последний раз пребывал на пике своего могущества и процветания, после чего страна начала приходить в упадок. Египетские археологи считают, что они обнаружили гробницу одного из военачальников Рамсеса III. Но не все ученые согласны с полученными выводами, пишет Live Science.

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Согласно заявлению Министерства туризма и древностей Египта, местные археологи обнаружили гробницу военачальника, служившего фараону Рамсесу III. Рядом останками мужчины были обнаружены золотое кольцо с именем фараона, а также бронзовые наконечники стрел и керамические изделия с надписями. Гробница была построена из глиняных кирпичей и состоит из погребальной камеры, а также трех смежные камер.

Гробница была построена из глиняных кирпичей и состоит из погребальной камеры, а также трех смежные камер Фото: Live Science

Археологи обнаружили в гробнице также небольшую шкатулку из слоновой кости и керамические сосуды с надписями. Если на золотом кольце высечено имя фараона Рамcеса III, правившего Древним Египтом с 1184 по 1153 годы до н.э., то некоторые надписи на керамике содержат имя фараона Хоремхеба, правившего страной с 1323 по 1295 г. до н. э. Кстати, перед тем, как стать фараоном он был военачальником и чиновником.

Непонятно, почему в надписях упоминается фараон Хоремхеб, но одна из возможностей заключается в том, что в этой гробнице повторно использовалась керамика из более старого захоронения. Египетские археологи не сообщили о том, о чем именно говорится в высеченных текстах, но они убеждены, что в гробнице находятся останки военачальника, служившего Рамсесу III.

Бронзовые наконечники стрел, обнаруженные в гробнице Фото: Live Science

Время правления Рамсеса III — это период последнего пика процветания и могущества Древнего Египта. Этот фараон известен своими успешными военными походами и тем, что он отбил вторжение так называемых "народов моря". Рамсес III построил огромный поминальный храм на западном берегу Нила в Луксоре, известный как храм Мединет-Абу, который стоит до сих пор. Ученые считают, что фараону перерезали горло кинжалом, как показало исследование его мумии.

Рядом останками мужчины были обнаружены золотое кольцо с именем фараона, а также бронзовые наконечники стрел и керамические изделия с надписями Фото: Live Science

Не все ученые согласны с выводами египетских археологов относительно обнаруженной гробницы. Энтони Спалингер из Университета Окленда (Новая Зеландия) и Дэвид Уорбертон из Северо-Восточного педагогического университета в Китае считают, что нужно получить больше информации о том, что содержится в надписях. А пока нет полной уверенности в том, что в гробнице действительно находится военачальник Рамсеса III. Надписи могут точно сказать, кто именно похоронен в гробнице.

Фараон Рамсес III на фреске из гробницы одного из своих сыновей Фото: Wikipedia

Эйдан Додсон из Университетв Бристоля (Великобритания) считает, что эта гробница могла быть изначально построена во время правления фараона Хоремхеба, а затем использовалась много раз. На это указывают найденные артефакты.

Как уже писал Фокус, несколько найденных скелетов могут переписать историю пирамид Древнего Египта. Исследователи обнаружили необычные захоронения внутри одной из египетских пирамид.

Также Фокус писал о том, что новый способ получения безграничной энергии может нагреть Землю и уничтожить всю жизнь. Ученые считают, что человечество может создать мегаструктуру для сбора огромного количества энергии Солнца в космосе, но нужно избежать катастрофических последствий для нашей планеты.