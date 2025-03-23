Археологи виявили 3200-річну загадкову гробницю воєначальника фараона Рамзеса III (фото)

У гробниці знаходяться останки чоловіка, який, як вважають археологи, служив знаменитому фараону Стародавнього Єгипту, але з цією знахідкою не все так просто.

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Одним із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту є представник XX династії Рамзес III. Під час правління цього фараона Стародавній Єгипті востаннє перебував на піку своєї могутності і процвітання, після чого країна почала занепадати. Єгипетські археологи вважають, що вони виявили гробницю одного з воєначальників Рамзеса III. Але не всі вчені згодні з отриманими висновками, пише Live Science.

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Згідно із заявою Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, місцеві археологи виявили гробницю воєначальника, який служив фараону Рамзесу III. Поруч з останками чоловіка було виявлено золоту каблучку з ім'ям фараона, а також бронзові наконечники стріл і керамічні вироби з написами. Гробниця була побудована з глиняної цегли і складається з похоронної камери, а також трьох суміжних камер.

Гробниця була побудована з глиняної цегли і складається з похоронної камери, а також трьох суміжних камер Фото: Live Science

Археологи виявили в гробниці також невелику скриньку зі слонової кістки і керамічні посудини з написами. Якщо на золотій каблучці викарбувано ім'я фараона Рамзеса III, який правив Давнім Єгиптом з 1184 до 1153 року до н.е., то деякі написи на кераміці містять ім'я фараона Хоремхеба, який правив країною з 1323 до 1295 р. до н.е. До речі, перед тим, як стати фараоном, він був воєначальником і чиновником.

Незрозуміло, чому в написах згадується фараон Хоремхеб, але одна з можливостей полягає в тому, що в цій гробниці повторно використовували кераміку зі старішого поховання. Єгипетські археологи не повідомили про те, про що саме йдеться у викарбуваних текстах, але вони переконані, що в гробниці знаходяться останки воєначальника, який служив Рамзесу III.

Бронзові наконечники стріл, виявлені в гробниці Фото: Live Science

Час правління Рамзеса III — це період останнього піку процвітання і могутності Стародавнього Єгипту. Цей фараон відомий своїми успішними військовими походами і тим, що він відбив вторгнення так званих "народів моря". Рамзес III побудував величезний поминальний храм на західному березі Нілу в Луксорі, відомий як храм Медінет-Абу, що стоїть досі. Учені вважають, що фараону перерізали горло кинджалом, як показало дослідження його мумії.

Поруч з останками чоловіка було виявлено золоту каблучку з ім'ям фараона, а також бронзові наконечники стріл і керамічні вироби з написами Фото: Live Science

Не всі вчені згодні з висновками єгипетських археологів щодо виявленої гробниці. Ентоні Спалінгер з Університету Окленда (Нова Зеландія) і Девід Ворбертон з Північно-Східного педагогічного університету в Китаї вважають, що потрібно отримати більше інформації про те, що міститься в написах. А поки що немає повної впевненості в тому, що в гробниці справді перебуває воєначальник Рамзеса III. Написи можуть точно сказати, хто саме похований у гробниці.

Фараон Рамзес III на фресці з гробниці одного зі своїх синів Фото: Wikipedia

Ейдан Додсон з Університету Брістоля (Велика Британія) вважає, що ця гробниця могла бути спочатку побудована під час правління фараона Хоремхеба, а потім використовувалася багато разів. На це вказують знайдені артефакти.

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