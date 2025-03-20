Кілька знайдених скелетів можуть переписати всю історію пірамід Стародавнього Єгипту

Дослідники виявили незвичайні поховання всередині однієї з єгипетських пірамід.

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Археологи знайшли незвичайні скелети, які спочивали в одній з єгипетських пірамід. Знахідка може переписати історію культових споруд Єгипту, пише DailyMail.

Вважається, що за часів Стародавнього Єгипту поховання всередині пірамід було величезною честю, і призначалося для багатої знаті. Але у нещодавно виявлених скелетів були знайдені сліди важкої фізичної праці. Це безпосередньо свідчить про те, що вони не були з-поміж привілейованих осіб.

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Вчені вважають, що ці люди були з простих робітників, які заробляли собі на життя важкою працею. З якихось причин їх поховали разом зі знаттю.

"Пірамідальні гробниці, які колись вважалися прерогативою лише еліти, могли також служити останнім притулком і для висококваліфікованого персоналу, що має нижчий статус", — кажуть автори дослідження.

Руїни пірамід із глиняної цегли Фото: Journal of Anthropological Archaeology

Таке відкриття, за словами археологів, може змінити всю історію єгипетських пірамід.

Відкриття було зроблено в Томбосі — археологічній пам'ятці, яка розташовується неподалік від річки Ніл у сучасному Судані, що межує з Єгиптом. Він став важливим колоніальним центром після єгипетського завоювання Нубії — регіону вздовж Нілу — близько 1500 р. до н. е.

Вважається, що населення Томбоса складалося з дрібних чиновників, ремісників і писарів — людей, які вміли читати й писати. У Томбосі було знайдено руїни принаймні п'яти глиняних пірамід. У деяких із них було знайдено людські рештки та кераміку, таку як великі вази та глечики.

Найбільший комплекс пірамід належав Сіамуну, шостому фараону Єгипту під час 21-ї династії (що тривала з 1077 р. до н.е. по 943 р. до н.е.). Піраміда містила в собі великий двір і була прикрашена похоронними конусами — невеликими конусами з глини, які використовували як прикраси або символічні підношення.

Саме на скелетах з Томбоса були знайдені несподівані відмінності. Деякі скелети належали людям, які за життя не займалися фізичною активністю, в той час як інші були більш активні.

Дослідники припускають, що, можливо, стародавні єгиптяни вважали, що ховати робітників разом з їхніми господарями означає, що останні продовжать прислужувати і в загробному житті. Команда каже, що дослідження кидає виклик "давньому припущенню в галузі єгиптології".

"Якщо фізично розвинені люди справді мали нижчий соціальний статус, то це суперечить загальноприйнятій думці про те, що тільки еліта удостоювалася похорону в монументальних гробницях", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені розповіли, який вигляд мали Великі Піраміди в Гізі одразу після будівництва. Єгипетські піраміди, що піднімаються з пісків Гізи, свідчать про людську винахідливість та інженерну думку. Зведені на місці гробниць стародавніх фараонів, ці великі споруди простояли тисячі років.