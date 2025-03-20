Несколько найденных скелетов могут переписать всю историю пирамид Древнего Египта

Исследователи обнаружили необычные захоронения внутри одной из египетских пирамид.

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Археологи нашли необычные скелеты, которые покоились в одной из египетских пирамид. Находка может переписать историю культовых сооружений Египта, пишет DailyMail.

Считается, что во времена Древнего Египта захоронение внутри пирамид было огромной честью, и предназначалось для богатой знати. Но у недавно обнаруженных скелетов были найдены следы тяжелого физического труда. Это напрямую свидетельствует о том, что они не были из числа привилегированных особ.

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Ученые полагают, что эти люди были из числа простых рабочих, которые зарабатывали себе на жизнь тяжелым трудом. По каким-то причинам их похоронили вместе со знатью.

"Пирамидальные гробницы, которые когда-то считались прерогативой лишь элиты, могли также служить последним пристанищем и для высококвалифицированного персонала, имеющего более низкий статус", — говорят авторы исследования.

Руины пирамид из глиняного кирпича Фото: Journal of Anthropological Archaeology

Такое открытие, по словам археологов, может изменить всю историю египетских пирамид.

Открытие было сделано в Томбосе – археологическом памятнике, который располагается невдалеке от реки Нил в современном Судане, граничащем с Египтом. Он стал важным колониальным центром после египетского завоевания Нубии — региона вдоль Нила — около 1500 г. до н. э.

Считается, что население Томбоса состояло из мелких чиновников, ремесленников и писцов — людей, которые умели читать и писать. В Томбосе были найдены руины по крайней мере пяти глиняных пирамид. В некоторых из них были найдены человеческие останки и керамика, такая как большие вазы и кувшины.

Самый большой комплекс пирамид принадлежал Сиамуну, шестому фараону Египта во время 21-й династии (длившейся с 1077 г. до н. э. по 943 г. до н. э.). Пирамида включала в себя большой двор и была украшена погребальными конусами – небольшими конусами из глины, которые использовались в качестве украшения или символических подношений.

Именно на скелетах из Томбоса были найдены неожиданные различия. Некоторые скелеты принадлежали людям, которые при жизни не занимались физической активностью, в то время как другие были более активны.

Исследователи предполагают, что возможно, древние египтяне считали, что хоронить рабочих вместе с их хозяевами означает, что последние продолжат прислуживать и в загробной жизни. Команда говорит, что исследование бросает вызов "давнему предположению в области египтологии".

"Если физически развитые люди действительно имели более низкий социальный статус, то это противоречит общепринятому мнению о том, что только элита удостаивалась похорон в монументальных гробницах", — подытожили ученые.

Напомним, ученые рассказали, как выглядели Великие Пирамиды в Гизе сразу после строительства. Египетские пирамиды, поднимающиеся из песков Гизы, свидетельствуют о человеческой изобретательности и инженерной мысли. Возведенные на месте гробниц древних фараонов, эти большие постройки простояли тысячи лет.