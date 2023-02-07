Білі та блискучі: як виглядали Великі Піраміди в Гізі в давнину

Єгипетські піраміди, що підіймаються з пісків Гізи, є свідченням людської винахідливості та інженерної думки. Зведені на місці гробниць стародавніх фараонів, ці великі споруди простояли тисячі років.

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Давньоєгипетські піраміди попри свій солідний вік є одними з найстійкіших пам'яток у світі. Але як виглядали піраміди, коли їх тільки будували? І чи змінювалися вони з часом будівництва? Про це розповідають Live Science.

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Коли давньоєгипетські піраміди були зведені, як у Гізі, так і в інших місцях, вони не виглядали піщано-коричневими, як це часто буває сьогодні; ймовірніше, вони були вкриті шаром блискучої осадової породи.

"Всі піраміди обклали дрібним білим вапняком", — розповів Мохамед Мегахед, доцент Чеського інституту єгиптології при Карловому університеті в Празі. Вапнякова оболонка була б гладкою та відполірованою, утворивши шар, який би сяяв яскраво-білим кольором під єгипетським сонцем.

За даними Національного музею Шотландії, будівельники використали близько 6,1 мільйона тонн вапняку тільки під час будівництва Великої піраміди Гізи, де представлений один з оригінальних вапнякових блоків. Велика піраміда, яку також називають пірамідою Хуфу (Хеопса) на честь фараона Хуфу, який замовив її будівництво під час свого правління (близько 2551 р. до н.е. — 2528 р. до н.е.), є найбільшою і найдавнішою з усіх наявних пірамід в Гізі. Однак, її облицювальне каміння пізніше перепрофілювали для інших будівельних робіт за часів єгипетських правителів, як це було у випадку з більшістю оболонок пірамід.

Є докази того, що камені обшивки почали розбирати за часів правління Тутанхамона (приблизно 1336-1327 рр. до н.е.), і це тривало до 12 століття н.е., пояснив єгиптолог Марк Ленер. Землетрус 1303 року н.е. також міг розхитати деякі камені.

Сьогодні піраміди Гізи все ще зберігають частину своєї первісної вапнякової оболонки, хоча вона виглядає трохи більше вивітреною, ніж у давнину. "Ви можете побачити його на вершині піраміди Хафре в Гізі", — сказав Мегахед.

[ + – ] Вапнякова оболонка була б гладкою та відполірованою, утворивши шар, який би сяяв яскраво-білим кольором під єгипетським сонцем Фото: Shutterstock

Піраміда Хафра (Хефрена), названа на честь фараона Хафра (який правив приблизно з 2520 р. до н.е. по 2494 р. до н.е.), має залишки обсадних каменів навколо своєї вершини, які створюють враження, що друга вершина вклинюється в першу. У Стародавньому Єгипті ця піраміда також мала обшивку з червоного граніту навколо нижніх рівнів, пише єгиптолог Мирослав Вернер у своїй книзі "Піраміди: археологія та історія культових пам'яток Єгипту". Третя і найменша з трьох головних пірамід у Гізі, піраміда Менкаура (Мікерина) — названа на честь фараона Менкаура, який правив приблизно з 2490 по 2472 рік до н.е. — також мала червону гранітну оболонку навколо своїх нижніх ярусів.

Сьогодні на вершинах пірамід Гізи нічого немає, але спочатку вони містили камені, також звані пірамідіони, вкриті електрумом, сумішшю золота і срібла, як стверджує Мегахед.

Більшість пірамідіонів втрачена з часом, але є кілька вцілілих зразків у музеях. Ці зразки показують, що пірамідони вирізьблені з релігійними зображеннями. Наприклад, у Британському музеї зберігається вапняковий пірамідіон, вкритий ієрогліфами з Абідоса, археологічної пам'ятки в Єгипті, які зображують померлих людей, що поклоняються давньоєгипетському богу Осірісу і проходять муміфікацію від шакалоголового Анубіса.

З огляду на колишню велич пірамід, відсутні елементи сьогодні можуть виглядати як незагоєні рани. Мабуть, найкращий приклад цього можна побачити на піраміді Менкаура. "Коли ви бачите піраміду Менкаура з півночі, ви можете побачити велику западину", — сказав Юкінорі, археолог з Інституту перспективних досліджень Нагойського університету в Японії.

Розлом у піраміді Менкаура може бути візуальним дефектом, якого не було б у стародавні часи, але перевага такого пошкодження полягає в тому, що сьогодні воно відкриває вікно у внутрішню частину піраміди.

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