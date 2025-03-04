ТикТокер — находка для шпиона. Какой урок Украина должна извлечь из трагедии на полигоне

Related video

Гибель даже одного украинского воина — это большая трагедия.

Ни в коем случае не снимаю ответственности с командования, поскольку главная задача любого командира — сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Но хочу обратить внимание на другое.

Уважаемые военнослужащие. Прошу вас, запомните!

ТикТокер рядом с вами — это трагедия. Трагедия, которая может понести непоправимые последствия.

Именно из этого учебного центра один ТикТокер в течение двух недель выкладывал в сеть видео почти онлайн — расположение, стрельбища и прочее.

Подразделения мониторинга противника активно отрабатывают ежеминутно. Мониторинг, уточнение локации, доразведка, удар.

Сразу после удара он прокомментировал последствия, где россияне искренне благодарили его.

Аккаунт уже подчистил, но все материалы собраны и будут приобщены к материалам служебного расследования.

Будьте внимательны, кто с вами рядом и какие действия он совершает.

Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Раненым — скорейшего выздоровления.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно