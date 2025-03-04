ТикТокер — находка для шпиона. Какой урок Украина должна извлечь из трагедии на полигоне
ТикТок может быть смертельно опасным, предупреждает известный военный блогер, полковник Анатолий Штефан. Похоже, что именно он стал причиной недавней трагедии на полигоне...
Гибель даже одного украинского воина — это большая трагедия.
Ни в коем случае не снимаю ответственности с командования, поскольку главная задача любого командира — сохранение жизни и здоровья военнослужащих.
Но хочу обратить внимание на другое.
Уважаемые военнослужащие. Прошу вас, запомните!
ТикТокер рядом с вами — это трагедия. Трагедия, которая может понести непоправимые последствия.
Именно из этого учебного центра один ТикТокер в течение двух недель выкладывал в сеть видео почти онлайн — расположение, стрельбища и прочее.
Подразделения мониторинга противника активно отрабатывают ежеминутно. Мониторинг, уточнение локации, доразведка, удар.
Сразу после удара он прокомментировал последствия, где россияне искренне благодарили его.
Аккаунт уже подчистил, но все материалы собраны и будут приобщены к материалам служебного расследования.
Будьте внимательны, кто с вами рядом и какие действия он совершает.
Искренние соболезнования родным и близким погибших.
Раненым — скорейшего выздоровления.
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