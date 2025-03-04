ТікТокер — знахідка для шпигуна. Який урок Україна має винести з трагедії на полігоні

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Загибель навіть одного українського воїна — це велика трагедія.

Ні в якому разі не знімаю відповідальності з командування, оскільки головне завдання будь-якого командира — збереження життя і здоров'я військовослужбовців.

Але хочу звернути увагу на інше.

Шановні військовослужбовці. Прошу вас, запам'ятайте!

ТікТокер поряд з вами — це трагедія. Трагедія, яка може понести непоправні наслідки.

Саме з цього навчального центру один ТікТокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео майже онлайн — розташування, стрільбища та інше.

Підрозділи моніторингу противника активно відпрацьовують щохвилини. Моніторинг, уточнення локації, дорозвідка, удар.

Відразу після удару він прокоментував наслідки, де "росіянє" щиро дякували йому.

Акаунт вже підчистив, але всі матеріали зібрані й будуть долучені до матеріалів службового розслідування.

Будьте уважні, хто з вами поряд і які дії він робить.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Пораненим — швидкого одужання.

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