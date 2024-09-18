Подростковый бунт в ледниковый период: ученые рассказали о тинейджерах ранних Homo Sapience

Ученые изучили скелеты подростков, которые умерли в Европе около 10-30 тыс. лет назад.

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Археологи изучили скелеты подростков, которые жили и умерли в Европе от 10 до 30 тыс. лет назад. Анализ показал, что большая часть подростков ледникового периода достигла половой зрелости в то же время, что и современные люди, пишет LiveScience.

Всего 13 скелетов подростков были изучены международной группой исследователей. Останки были обнаружены в 7 местах археологических раскопок по всему миру.

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По словам ученых, младенцы появляются на свет с большим количеством костей, чем у взрослых. В периоде детства эти кости растут, а после этого начинают срастаться, что происходит в период от 18 до 25 лет. Благодаря этому археологи могут использовать кости для отслеживания стадий многолетнего полового созревания, который также включает в себя подростковый скачок роста и начало менструации.

Таким образом, ученые смогли определить стадию полового созревания у 11 из 13 подростков, чьи останки были найдены.

Исследование показало, что у подростков времен ледникового периода скачок роста приходился на возраст от 13 до 16 лет, что соответствует показателям в районе 12,5 – 14 лет у современных групп охотников. Подростки ледникового периода достигали половой зрелости в возрасте от 16 до 21 года.

По словам биоархеолога из Университета Рединга в Великобритании Мэри Льюис, неудивительно, что древние Homo sapiens проходили через те же стадии подросткового роста, удивительно то, что половое созревание происходило примерно в одном возрасте.

"Результаты предполагают, что такой возрастной диапазон соответствует потенциальному "генетическому плану" начала полового созревания человека", — говорит Льюис.

Но важное различие между подростками ледникового периода и современными заключается во времени начала менструации. В ледниковом периоде, судя по всему, менструация начиналась не ранее 16-17 лет. У современных подростков этот возраст составляет 11,9 лет, а у современных популяций охотников-собирателей в диапазоне 13-17 лет.

"Бытует популярное заблуждение о том, что современные подростки проходят период полового созревания намного раньше. Но исследование показало, что сегодняшние подростки следуют все той же модели, которая не изменялась на протяжении тысяч лет", — подчеркнула эксперт из Университета Виктории в Британской Колумбии Эйприл Ноуэлл.

Напомним, ВОЗ заявила о патовой ситуации в половой жизни подростков. Снижение использования презервативов среди сексуально активных подростков достигло угрожающих масштабов.