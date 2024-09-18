Підлітковий бунт у льодовиковий період: учені розповіли про тінейджерів ранніх Homo Sapience

Учені вивчили скелети підлітків, які померли в Європі близько 10-30 тис. років тому.

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Археологи вивчили скелети підлітків, які жили і померли в Європі від 10 до 30 тис. років тому. Аналіз показав, що більша частина підлітків льодовикового періоду досягла статевої зрілості в той самий час, що й сучасні люди, пише LiveScience.

Загалом 13 скелетів підлітків були вивчені міжнародною групою дослідників. Останки були виявлені в 7 місцях археологічних розкопок по всьому світу.

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За словами вчених, немовлята з'являються на світ із більшою кількістю кісток, ніж у дорослих. У періоді дитинства ці кістки ростуть, а після цього починають зростатися, що відбувається в період від 18 до 25 років. Завдяки цьому археологи можуть використовувати кістки для відстеження стадій багаторічного статевого дозрівання, що також містить підлітковий стрибок росту та початок менструації.

Таким чином, учені змогли визначити стадію статевого дозрівання в 11 із 13 підлітків, чиї останки було знайдено.

Дослідження показало, що в підлітків часів льодовикового періоду стрибок зросту припадав на вік від 13 до 16 років, що відповідає показникам у районі 12,5 — 14 років у сучасних груп мисливців. Підлітки льодовикового періоду досягали статевої зрілості у віці від 16 до 21 року.

За словами біоархеологині з Університету Редінга у Великій Британії Мері Льюїс, не дивно, що стародавні Homo sapiens проходили через ті ж самі стадії підліткового росту, дивно те, що статеве дозрівання відбувалося приблизно в одному віці.

"Результати припускають, що такий віковий діапазон відповідає потенційному "генетичному плану" початку статевого дозрівання людини", — каже Льюїс.

Але важлива відмінність між підлітками льодовикового періоду і сучасними полягає в часі початку менструації. У льодовиковому періоді, судячи з усього, менструація починалася не раніше 16-17 років. У сучасних підлітків цей вік становить 11,9 років, а в сучасних популяцій мисливців-збирачів у діапазоні 13-17 років.

"Існує популярна помилка про те, що сучасні підлітки проходять період статевого дозрівання набагато раніше. Але дослідження показало, що сьогоднішні підлітки дотримуються тієї самої моделі, яка не змінювалася протягом тисяч років", — наголосила експертка з Університету Вікторії в Британській Колумбії Ейпріл Ноуелл.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про патову ситуацію в статевому житті підлітків. Зниження використання презервативів серед сексуально активних підлітків досягло загрозливих масштабів.