Курение оказалось не при чем: ученые развенчали миф о его прямой связи с болезнью почек

Хроническая болезнь почек является опасным заболеванием, ежегодно уносящим миллионы жизней, согласно данным ВОЗ. Однако недавно ученые выяснили, что одна из основных причин ее развития оказалась никак не связана с этой болезнью.

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Недавнее исследование позволило ученым по-новому взглянуть на потенциальную связь между курением и хронической болезнью почек (ХБП). Полученные результаты опровергают прежние предположения о том, что оно напрямую связано с этим смертельным осложнением и подчеркивают важность изучения косвенных связей, опосредованных другими состояниями здоровья, пишет Knowridge.

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Опираясь на данные о более чем 500 000 участников Биобанка Великобритании, исследователи использовали традиционные методы наблюдения и передовую методику под названием менделевская рандомизация (МР), чтобы выяснить, способствует ли курение непосредственно развитию ХБП. Анализ наблюдений в рамках исследования первоначально указывал на более высокую вероятность развития ХБП среди курильщиков.

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Найден простой способ бросить курить: он гораздо эффективнее имеющихся средств

Однако подход МР, использующий генетические маркеры для оценки прямых причинно-следственных связей, не выявил доказательств того, что курение напрямую вызывает ХБП. Напротив, генетические маркеры, связанные с курением, не показали прямого влияния на риск ХБП, что позволило ученім предположить, что очевидная связь может быть обусловлена не прямой причинно-следственной связью, а сопутствующими факторами.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Health Data Science, предполагают, что в основе связи с ХБП могут лежать заболевания, часто ассоциирующиеся с курением, такие как диабет и высокое давление. Профессор Люксия Чжан из Пекинского университета, автор научной работы, подчеркнула необходимость изучения этих непрямых путей, заявив: "Наши результаты подчеркивают важность более глубокого изучения того, как курение может косвенно способствовать развитию ХБП через другие состояния здоровья, а не связывание его напрямую с этим осложнением".

Чтобы лучше понять эту динамику, исследовательская группа намерена проанализировать более крупные и разнообразные наборы данных, сосредоточившись на этих потенциальных путях опосредования. Более широкие последствия этого исследования показывают необходимость борьбы с такими факторами образа жизни, как курение, в рамках комплексной стратегии здравоохранения, даже если прямые причинно-следственные связи с конкретными заболеваниями не подтверждены.

Курение по-прежнему пагубно влияет на общее состояние здоровья сотен миллионов людей, и меры, направленные на борьбу с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет и гипертония, остаются центральным элементом профилактики заболеваний почек. ХБП же является глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей во всем мире, а факторы риска включают возраст, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,7 миллиона человек ежегодно умирают из-за осложнений, связанных с болезнью почек, многие из которых обусловлены предотвратимыми факторами риска. Это подчеркивает важнейшую роль всесторонних исследований в разработке эффективных стратегий общественного здравоохранения и информирования населения о подобных опасностях.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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