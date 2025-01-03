Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Курение оказалось не при чем: ученые развенчали миф о его прямой связи с болезнью почек

сигарета, курение, женщина
Фото: Freepik | Курение по-прежнему пагубно влияет на общее состояние здоровья сотен миллионов людей

Хроническая болезнь почек является опасным заболеванием, ежегодно уносящим миллионы жизней, согласно данным ВОЗ. Однако недавно ученые выяснили, что одна из основных причин ее развития оказалась никак не связана с этой болезнью.

Related video

Недавнее исследование позволило ученым по-новому взглянуть на потенциальную связь между курением и хронической болезнью почек (ХБП). Полученные результаты опровергают прежние предположения о том, что оно напрямую связано с этим смертельным осложнением и подчеркивают важность изучения косвенных связей, опосредованных другими состояниями здоровья, пишет Knowridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Опираясь на данные о более чем 500 000 участников Биобанка Великобритании, исследователи использовали традиционные методы наблюдения и передовую методику под названием менделевская рандомизация (МР), чтобы выяснить, способствует ли курение непосредственно развитию ХБП. Анализ наблюдений в рамках исследования первоначально указывал на более высокую вероятность развития ХБП среди курильщиков.

Важно
Найден простой способ бросить курить: он гораздо эффективнее имеющихся средств

Однако подход МР, использующий генетические маркеры для оценки прямых причинно-следственных связей, не выявил доказательств того, что курение напрямую вызывает ХБП. Напротив, генетические маркеры, связанные с курением, не показали прямого влияния на риск ХБП, что позволило ученім предположить, что очевидная связь может быть обусловлена не прямой причинно-следственной связью, а сопутствующими факторами.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Health Data Science, предполагают, что в основе связи с ХБП могут лежать заболевания, часто ассоциирующиеся с курением, такие как диабет и высокое давление. Профессор Люксия Чжан из Пекинского университета, автор научной работы, подчеркнула необходимость изучения этих непрямых путей, заявив: "Наши результаты подчеркивают важность более глубокого изучения того, как курение может косвенно способствовать развитию ХБП через другие состояния здоровья, а не связывание его напрямую с этим осложнением".

Чтобы лучше понять эту динамику, исследовательская группа намерена проанализировать более крупные и разнообразные наборы данных, сосредоточившись на этих потенциальных путях опосредования. Более широкие последствия этого исследования показывают необходимость борьбы с такими факторами образа жизни, как курение, в рамках комплексной стратегии здравоохранения, даже если прямые причинно-следственные связи с конкретными заболеваниями не подтверждены.

Курение по-прежнему пагубно влияет на общее состояние здоровья сотен миллионов людей, и меры, направленные на борьбу с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет и гипертония, остаются центральным элементом профилактики заболеваний почек. ХБП же является глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей во всем мире, а факторы риска включают возраст, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,7 миллиона человек ежегодно умирают из-за осложнений, связанных с болезнью почек, многие из которых обусловлены предотвратимыми факторами риска. Это подчеркивает важнейшую роль всесторонних исследований в разработке эффективных стратегий общественного здравоохранения и информирования населения о подобных опасностях.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.