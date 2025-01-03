Куріння виявилося ні до чого: вчені розвінчали міф про його прямий зв'язок із хворобою нирок

Хронічна хвороба нирок є небезпечним захворюванням, що щорічно забирає мільйони життів, згідно з даними ВООЗ. Однак нещодавно вчені з'ясували, що одна з основних причин її розвитку виявилася ніяк не пов'язана з цією хворобою.

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Нещодавнє дослідження дало змогу вченим по-новому поглянути на потенційний зв'язок між курінням і хронічною хворобою нирок (ХХН). Отримані результати спростовують колишні припущення про те, що воно безпосередньо пов'язане з цим смертельним ускладненням, і підкреслюють важливість вивчення непрямих зв'язків, опосередкованих іншими станами здоров'я, пише Knowridge.

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Спираючись на дані про понад 500 000 учасників Біобанку Великої Британії, дослідники використовували традиційні методи спостереження і передову методику під назвою менделівська рандомізація (МР), щоб з'ясувати, чи сприяє паління безпосередньо розвитку ХХН. Аналіз спостережень у рамках дослідження спочатку вказував на вищу ймовірність розвитку ХХН серед курців.

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Знайдено простий спосіб кинути палити: він набагато ефективніший за наявні засоби

Однак підхід МР, що використовує генетичні маркери для оцінювання прямих причинно-наслідкових зв'язків, не виявив доказів того, що куріння безпосередньо викликає ХХН. Навпаки, генетичні маркери, пов'язані з курінням, не показали прямого впливу на ризик ХХН, що дало змогу вченим припустити, що очевидний зв'язок може бути зумовлений не прямим причинно-наслідковим зв'язком, а супутніми чинниками.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Health Data Science, припускають, що в основі зв'язку з ХХН можуть лежати захворювання, що часто асоціюються з курінням, як-от діабет і високий тиск. Професорка Люксія Чжан з Пекінського університету, авторка наукової роботи, наголосила на необхідності вивчення цих непрямих шляхів, заявивши: "Наші результати наголошують на важливості глибшого вивчення того, як паління може побічно сприяти розвитку ХХХН через інші стани здоров'я, а не пов'язування його напряму з цим ускладненням".

Щоб краще зрозуміти цю динаміку, дослідницька група має намір проаналізувати більші та різноманітніші набори даних, зосередившись на цих потенційних шляхах опосередкування. Ширші наслідки цього дослідження свідчать про необхідність боротьби з такими факторами способу життя, як куріння, в рамках комплексної стратегії охорони здоров'я, навіть якщо прямі причинно-наслідкові зв'язки з конкретними захворюваннями не підтверджено.

Куріння, як і раніше, згубно впливає на загальний стан здоров'я сотень мільйонів людей, і заходи, спрямовані на боротьбу з супутніми захворюваннями, такими як діабет і гіпертонія, залишаються центральним елементом профілактики захворювань нирок. ХХН ж є глобальною проблемою охорони здоров'я, що зачіпає мільйони людей в усьому світі, а фактори ризику включають вік, ожиріння і серцево-судинні захворювання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 1,7 мільйона осіб щорічно помирають через ускладнення, пов'язані з хворобою нирок, багато з яких зумовлені факторами ризику, яким можна запобігти. Це підкреслює найважливішу роль всебічних досліджень у розробці ефективних стратегій громадської охорони здоров'я та інформування населення про подібні небезпеки.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.