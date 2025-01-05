Шапочка з фольги стане в пригоді: вчені впевнені, що мережі 5G таки шкодять здоров'ю

Дослідження показало, що під час завантаження великих файлів на смартфон, рівні радіочастотного електромагнітного поля, що формуються станціями 5G, значно підвищуються.

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Група дослідників із проєкту GOLIAT розробила і застосувала новий протокол для вимірювання впливу випромінювання мобільних телефонів, зокрема від 5G. Вони дійшли висновку, що за деяких сценаріїв 5G шкодить здоров'ю, пише eurekalert.org.

Вчені вимірювали рівні радіочастотного електромагнітного поля (РЧ-ЕМП) у трьох різних сценаріях: коли мобільний пристрій перебуває в режимі польоту (не використовується), коли мобільний телефон інтенсивно використовується шляхом завантаження або вивантаження даних. Дослідження проводили у Швейцарії, одній із перших країн у Європі, яка розгорнула мережі 5G у великих масштабах.

Для вимірювання рівнів РЧ-ЕМД, що випромінюються пристроями і базовими станціями, група обрала два міста (Цюріх і Базель) і три села (Хергісвіль, Віллізау і Дагмерзеллен). У кожному з населених пунктів вони визначили різні мікросередовища або області з різним використанням, як-от житлові або промислові райони, школи, громадські парки або громадський транспорт. Дослідники вимірювали вплив персональним експозиметром і мобільним пристроєм, оснащеним датчиком і програмним забезпеченням для відстеження потужності, випромінюваної телефоном.

Загалом було проаналізовано понад 30 000 даних. Під час використання мобільного телефону в сценарії режиму польоту вплив РЧ-ЕМД в основному походить від базових станцій мобільного зв'язку. Дослідники виявили, що рівні впливу збільшуються зі зростанням щільності населення.

Середній показник для сіл становив 0,17 міліватт на квадратний метр (мВт/м²), тоді як середній показник для міст становив 0,33 мВт/м² для Базеля і 0,48 мВт/м² для Цюріха.

"Найвищі рівні було виявлено в міських ділових районах і громадському транспорті, які все ще були більш ніж у сто разів нижчими за міжнародні нормативні значення", — каже вчений Мартін Реслі.

У сценарії, де було запущено максимальне завантаження даних (телефон був налаштований на завантаження великих файлів), випромінювання значно зросло до середнього значення 6-7 мВт/м². Автори пов'язують це збільшення частково з формуванням променя базовими станціями 5G, які спрямовують сигнали більш ефективно до користувача, що призводить до більш високих рівнів впливу при завантаженні даних. Вплив був загалом вищим у двох містах, ймовірно, через більшу кількість базових станцій 5G.

Нарешті, сценарій, у якому були зареєстровані найвищі рівні РЧ-ЕМД, — це сценарій максимального завантаження даних, де смартфон був налаштований на постійне завантаження великих файлів. Середній вплив становив близько 16 мВт/м² у містах і майже вдвічі вищий у селах — 29 мВт/м². У цьому сценарії найбільшим джерелом випромінювання був телефон, який надсилав дані, а вплив був значно вищим у селах через меншу щільність базових станцій, що знижує якість сигналу і змушує пристрої використовувати більше енергії для надсилання даних.

Це перше дослідження такого роду, яке надає суттєві дані щодо рівнів 5G у навколишньому середовищі та від власного телефону. Тепер вимірювання будуть проводитися двічі протягом 3-х років ще в 9-ти європейських країнах, що дасть змогу відстежувати потенційні зміни у впливі на населення в міру розгортання 5G.

Раніше ми писали, що новий тип зв'язку працюватиме в 9000 разів швидше, ніж 5G. Експеримент було проведено для оцінки швидкості, яку 6G може досягти в майбутньому.