Завантажити 20 фільмів за секунду: новий тип зв'язку працюватиме в 9000 разів швидше, ніж 5G

Експеримент було проведено для оцінки швидкості, яку 6G може досягти в майбутньому.

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Дослідники з Університетського коледжу Лондона досягли швидкості передавання даних 938 Гбіт/с із зазором менше ніж 300 МГц між різними діапазонами радіочастот і міліметрових хвиль. Про це повідомляє newatlas.com.

Вчені передали дані зі швидкістю 938 Гбіт/с, перевершивши середню швидкість поточного телефонного з'єднання 5G більш ніж у 9000 разів. Така швидкість дає змогу завантажувати понад 20 фільмів середньої тривалості щосекунди. Вона встановлює новий стандарт для мультиплексних даних, які об'єднують два або більше сигналів. Щоб збільшити швидкість передачі, розробники використовували ширший спектр частот, ніж будь-коли раніше. Вони працювали в діапазоні від 5 ГГц до 150 ГГц, використовуючи як радіохвилі, так і світло. Експеримент був проведений для оцінки швидкості, яку 6G може досягти в майбутньому.

Таких швидкостей вчені досягли шляхом об'єднання переваг високошвидкісної електроніки та технологій мікрохвильової фотоніки. Зокрема, сигнали понад 5-75 ГГц генерувалися з використанням високошвидкісних цифро-аналогових перетворювачів. Високочастотні сигнали міліметрового діапазону, включно з W-діапазоном (75-110 ГГц) і D-діапазоном (110-150 ГГц), генерувалися шляхом змішування оптично модульованих сигналів із лазерами із синхронізованою частотою на високошвидкісних фотодіодах.

Завдяки синхронізації двох пар вузькосмугових лазерів і звернення до загального кварцового генератора дослідники згенерували сигнали W- і D-діапазонів зі стабільною частотою, що несе, і зниженим фазовим шумом, порівняно з лазерами з автономним режимом, максимально використовуючи спектр.

Використовуючи формат OFDM і бітове завантаження, дослідники досягли швидкості передавання даних 938 Гбіт/с із зазором менш ніж 300 МГц між різними діапазонами радіочастот і міліметрових хвиль. Це найвища зареєстрована швидкість для мультиплексних даних, але окремі сигнали передавалися навіть швидше, перевищуючи один терабіт на секунду.

Поділ сигналів за широкими частотними діапазонами на кшталт перетворення вузької, перевантаженої дороги нинішніх мереж 5G на 10-смугові шосе.

Зараз команда веде переговори з виробниками смартфонів і постачальниками мережевих послуг. Він оптимістично налаштовані, вважаючи, що їхня робота ляже в основу майбутньої технології 6G, хоча розробляються й інші конкуруючі методи.

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