Загрузить 20 фильмов за секунду: новый тип связи будет работать в 9000 раз быстрее, чем 5G

Эксперимент был проведен для оценки скорости, которую 6G может достичь в будущем.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона достигли скорости передачи данных 938 Гбит/с с зазором менее 300 МГц между различными диапазонами радиочастот и миллиметровых волн. Об этом сообщает newatlas.com.

Ученые передали данные со скоростью 938 Гбит/с, превзойдя среднюю скорость текущего телефонного соединения 5G более чем в 9000 раз. Такая скорость позволяет загружать более 20 фильмов средней продолжительности каждую секунду. Она устанавливает новый стандарт для мультиплексных данных, которые объединяют два или более сигналов. Чтобы увеличить скорость передачи, разработчики использовали более широкий спектр частот, чем когда-либо прежде. Они работали в диапазоне от 5 ГГц до 150 ГГц, используя как радиоволны, так и свет. Эксперимент был проведен для оценки скорости, которую 6G может достичь в будущем.

Таких скоростей ученые достигли путем объединения преимуществ высокоскоростной электроники и технологий микроволновой фотоники. В частности, сигналы свыше 5–75 ГГц генерировался с использованием высокоскоростных цифро-аналоговых преобразователей. Высокочастотные сигналы миллиметрового диапазона, включая W-диапазон (75–110 ГГц) и D-диапазон (110–150 ГГц), генерировались путем смешивания оптически модулированных сигналов с лазерами с синхронизированной частотой на высокоскоростных фотодиодах.

За счет синхронизации двух пар узкополосных лазеров и обращения к общему кварцевому генератору исследователи сгенерировали сигналы W- и D-диапазонов со стабильной несущей частотой и сниженным фазовым шумом по сравнению с лазерами с автономным режимом, максимально используя спектр.

Используя формат OFDM и битовую загрузку, исследователи достигли скорости передачи данных 938 Гбит/с с зазором менее 300 МГц между различными диапазонами радиочастот и миллиметровых волн. Это самая высокая зарегистрированная скорость для мультиплексных данных, но отдельные сигналы передавались даже быстрее, превышая один терабит в секунду.

Разделение сигналов по широким частотным диапазонам сродни преобразованию узкой, перегруженной дороги нынешних сетей 5G в 10-полосные шоссе.

Сейчас команда ведет переговоры с производителями смартфонов и поставщиками сетевых услуг. Он оптимистично настроены, считая, что их работа ляжет в основу будущей технологии 6G, хотя разрабатываются и другие конкурирующие методы.

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