Шапочка из фольги пригодится: ученые уверены, что сети 5G таки вредят здоровью
Исследование показало, что при загрузке больших файлов на смартфон, уровни радиочастотного электромагнитного поля, формируемые станциями 5G, значительно повышаются.
Группа исследователей из проекта GOLIAT разработала и применила новый протокол для измерения воздействия излучения мобильных телефонов, в частности от 5G. Они пришли к выводу, что при некоторых сценариях 5G вредит здоровью, пишет eurekalert.org.
Ученые измеряли уровни радиочастотного электромагнитного поля (РЧ-ЭМП) в трех различных сценариях: когда мобильное устройство находится в режиме полета (не используется), когда мобильный телефон интенсивно используется путем загрузки или выгрузки данных. Исследование проводилось в Швейцарии, одной из первых стран в Европе, которая развернула сети 5G в больших масштабах.
Для измерения уровней РЧ-ЭМП, излучаемых устройствами и базовыми станциями, группа выбрала два города (Цюрих и Базель) и три деревни (Хергисвиль, Виллизау и Дагмерзеллен). В каждом из населенных пунктов они определили различные микросреды или области с различным использованием, такие как жилые или промышленные районы, школы, общественные парки или общественный транспорт. Исследователи измеряли воздействие персональным экспозиметром и мобильным устройством, оснащенным датчиком и программным обеспечением для отслеживания мощности, излучаемой телефоном.
В общей сложности было проанализировано более 30 000 данных. При использовании мобильного телефона в сценарии режима полета воздействие РЧ-ЭМП в основном исходит от базовых станций мобильной связи. Исследователи обнаружили, что уровни воздействия увеличиваются с ростом плотности населения.
Средний показатель для деревень составил 0,17 милливатт на квадратный метр (мВт/м²), в то время как средний показатель для городов составил 0,33 мВт/м² для Базеля и 0,48 мВт/м² для Цюриха.
"Самые высокие уровни были обнаружены в городских деловых районах и общественном транспорте, которые все еще были более чем в сто раз ниже международных нормативных значений", — говорит ученый Мартин Ресли.
В сценарии, где была запущена максимальная загрузка данных (телефон был настроен на загрузку больших файлов), излучение значительно возросло до среднего значения 6-7 мВт/м². Авторы связывают это увеличение отчасти с формированием луча базовыми станциями 5G, которые направляют сигналы более эффективно к пользователю, что приводит к более высоким уровням воздействия при загрузке данных. Воздействие было в целом выше в двух городах, вероятно, из-за большего количества базовых станций 5G.
Наконец, сценарий, в котором были зарегистрированы самые высокие уровни РЧ-ЭМП, — это сценарий максимальной загрузки данных, где смартфон был настроен на постоянную загрузку больших файлов. Среднее воздействие составило около 16 мВт/м² в городах и почти вдвое выше в деревнях — 29 мВт/м². В этом сценарии самым большим источником излучения был телефон, отправляющий данные, а воздействие было значительно выше в деревнях из-за меньшей плотности базовых станций, что снижает качество сигнала и заставляет устройства использовать больше энергии для отправки данных.
Это первое исследование такого рода, которое предоставляет существенные данные об уровнях 5G в окружающей среде и от собственного телефона. Теперь измерения будут проводиться дважды в течение 3-х лет еще в 9-ти европейских странах, что позволит отслеживать потенциальные изменения в воздействии на население по мере развертывания 5G.
Ранее мы писали, что новый тип связи будет работать в 9000 раз быстрее, чем 5G. Эксперимент был проведен для оценки скорости, которую 6G может достичь в будущем.