Шапочка из фольги пригодится: ученые уверены, что сети 5G таки вредят здоровью

Исследование показало, что при загрузке больших файлов на смартфон, уровни радиочастотного электромагнитного поля, формируемые станциями 5G, значительно повышаются.

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Группа исследователей из проекта GOLIAT разработала и применила новый протокол для измерения воздействия излучения мобильных телефонов, в частности от 5G. Они пришли к выводу, что при некоторых сценариях 5G вредит здоровью, пишет eurekalert.org.

Ученые измеряли уровни радиочастотного электромагнитного поля (РЧ-ЭМП) в трех различных сценариях: когда мобильное устройство находится в режиме полета (не используется), когда мобильный телефон интенсивно используется путем загрузки или выгрузки данных. Исследование проводилось в Швейцарии, одной из первых стран в Европе, которая развернула сети 5G в больших масштабах.

Для измерения уровней РЧ-ЭМП, излучаемых устройствами и базовыми станциями, группа выбрала два города (Цюрих и Базель) и три деревни (Хергисвиль, Виллизау и Дагмерзеллен). В каждом из населенных пунктов они определили различные микросреды или области с различным использованием, такие как жилые или промышленные районы, школы, общественные парки или общественный транспорт. Исследователи измеряли воздействие персональным экспозиметром и мобильным устройством, оснащенным датчиком и программным обеспечением для отслеживания мощности, излучаемой телефоном.

В общей сложности было проанализировано более 30 000 данных. При использовании мобильного телефона в сценарии режима полета воздействие РЧ-ЭМП в основном исходит от базовых станций мобильной связи. Исследователи обнаружили, что уровни воздействия увеличиваются с ростом плотности населения.

Средний показатель для деревень составил 0,17 милливатт на квадратный метр (мВт/м²), в то время как средний показатель для городов составил 0,33 мВт/м² для Базеля и 0,48 мВт/м² для Цюриха.

"Самые высокие уровни были обнаружены в городских деловых районах и общественном транспорте, которые все еще были более чем в сто раз ниже международных нормативных значений", — говорит ученый Мартин Ресли.

В сценарии, где была запущена максимальная загрузка данных (телефон был настроен на загрузку больших файлов), излучение значительно возросло до среднего значения 6-7 мВт/м². Авторы связывают это увеличение отчасти с формированием луча базовыми станциями 5G, которые направляют сигналы более эффективно к пользователю, что приводит к более высоким уровням воздействия при загрузке данных. Воздействие было в целом выше в двух городах, вероятно, из-за большего количества базовых станций 5G.

Наконец, сценарий, в котором были зарегистрированы самые высокие уровни РЧ-ЭМП, — это сценарий максимальной загрузки данных, где смартфон был настроен на постоянную загрузку больших файлов. Среднее воздействие составило около 16 мВт/м² в городах и почти вдвое выше в деревнях — 29 мВт/м². В этом сценарии самым большим источником излучения был телефон, отправляющий данные, а воздействие было значительно выше в деревнях из-за меньшей плотности базовых станций, что снижает качество сигнала и заставляет устройства использовать больше энергии для отправки данных.

Это первое исследование такого рода, которое предоставляет существенные данные об уровнях 5G в окружающей среде и от собственного телефона. Теперь измерения будут проводиться дважды в течение 3-х лет еще в 9-ти европейских странах, что позволит отслеживать потенциальные изменения в воздействии на население по мере развертывания 5G.

Ранее мы писали, что новый тип связи будет работать в 9000 раз быстрее, чем 5G. Эксперимент был проведен для оценки скорости, которую 6G может достичь в будущем.