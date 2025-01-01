У ЄС вперше заборонили продаж одноразових вейпів: про яку країну йдеться

Бельгія хоче скоротити кількість нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року і вживає заходів, щоб "знеохотити" курців і "денормалізувати" паління.

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З 1 січня у Бельгії заборонено продаж одноразових електронних сигарет. Цей крок покликаний захистити молодь від нікотинової залежності та мінімізувати шкоду для довкілля. Крім того, у Мілані набули чинності обмеження на куріння на вулицях. Про це пише The Guardian.

Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке, анонсуючи заборону минулого року, назвав електронні сигарети "надзвичайно шкідливим" продуктом, який загрожує здоров’ю людей і навколишньому середовищу. Він зазначив, що вейпи є продуктом "для залучення нових споживачів" і згадав про "небезпечні хімічні відходи", які присутні в дешевих і широко доступних одноразових електронних сигаретах.

Відтак Бельгія стала першою країною Євросоюзу, яка заборонила продаж вейпів. Ванденбруке сказав, що Бельгія "відіграє піонерську роль у Європі, щоб послабити тютюнове лобі", і закликав оновити законодавство ЄС.

Країна прагне скоротити кількість нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року і вживає заходів, щоб "знеохотити" курців і "денормалізувати" паління.

Тютюнові вироби не можна буде продавати в супермаркетах площею понад 400 квадратних метрів або виставляти в торгових точках з 1 квітня.

Дані опитування Belgian Health Interview свідчать про поступовий спад кількості курців у Бельгії. У 1997 році щоденно курили 25,5% населення, а у 2018 — лише 15,3%.

В італійському Мілані відтепер не можна курити на відкритому повітрі. За порушення передбачені штрафи від 40 до 240 євро. Заборона є продовженням заходів, які розпочалися у 2021 році і обмежували паління в парках і на дитячих майданчиках, а також на автобусних зупинках і спортивних майданчиках. Однак заборона не поширюється на електронні сигарети.

The Guardian зазначає, що обмеження є частиною масштабних зусиль багатьох країн, спрямованих на скорочення тютюнопаління та боротьбу з нікотиновою залежністю. Наприклад, в Англії продаж одноразових вейпів стане незаконним із червня 2025 року, а в Австралії такі пристрої вже обмежені до продажу лише в аптеках.

Нагадаємо, у Великій Британії дівчина-підліток ледь не померла через одноразові електронні сигарети. Дівчина викурювала 57 вейпів на день.

27 листопада Фокус писав про ймовірні ціни на сигарети після ухвалення закону про зростання акцизів на тютюнові вироби. Згідно з приблизними підрахунками, у 2025 році пачка коштуватиме 127,4 грн, а у 2028 — 173,6 грн.