В ЕС впервые запретили продажу одноразовых вейпов: о какой стране идет речь

Бельгия хочет сократить количество новых курильщиков до нуля или почти до нуля к 2040 году и принимает меры, чтобы "отбить желание" и "денормализовать" курение.

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С 1 января в Бельгии запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. Этот шаг призван защитить молодежь от никотиновой зависимости и минимизировать вред для окружающей среды. Кроме того, в Милане вступили в силу ограничения на курение на улицах. Об этом пишет The Guardian.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке, анонсируя запрет в прошлом году, назвал электронные сигареты "чрезвычайно вредным" продуктом, который угрожает здоровью людей и окружающей среде. Он отметил, что вейпы являются продуктом "для привлечения новых потребителей" и упомянул об "опасных химических отходах", которые присутствуют в дешевых и широко доступных одноразовых электронных сигаретах.

Поэтому Бельгия стала первой страной Евросоюза, которая запретила продажу вейпов. Ванденбруке сказал, что Бельгия "играет пионерскую роль в Европе, чтобы ослабить табачное лобби", и призвал обновить законодательство ЕС.

Страна стремится сократить количество новых курильщиков до нуля или почти до нуля к 2040 году и принимает меры, чтобы "отбить желание" и "денормализовать" курение.

Табачные изделия нельзя будет продавать в супермаркетах площадью более 400 квадратных метров или выставлять в торговых точках с 1 апреля.

Данные опроса Belgian Health Interview свидетельствуют о постепенном спаде количества курильщиков в Бельгии. В 1997 году ежедневно курили 25,5% населения, а в 2018 — только 15,3%.

В итальянском Милане отныне нельзя курить на открытом воздухе. За нарушение предусмотрены штрафы от 40 до 240 евро. Запрет является продолжением мер, которые начались в 2021 году и ограничивали курение в парках и на детских площадках, а также на автобусных остановках и спортивных площадках. Однако запрет не распространяется на электронные сигареты.

The Guardian отмечает, что ограничения являются частью масштабных усилий многих стран, направленных на сокращение табакокурения и борьбу с никотиновой зависимостью. Например, в Англии продажа одноразовых вейпов станет незаконной с июня 2025 года, а в Австралии такие устройства уже ограничены к продаже только в аптеках.

Напомним, в Великобритании девушка-подросток едва не умерла из-за одноразовых электронных сигарет. Девушка выкуривала 57 вейпов в день.

27 ноября Фокус писал о вероятных ценах на сигареты после принятия закона о росте акцизов на табачные изделия. Согласно приблизительным подсчетам, в 2025 году пачка будет стоить 127,4 грн, а в 2028 — 173,6 грн.