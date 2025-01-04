Календар магнітних бур на січень 2025 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в перший місяць року метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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За даними метеорологів, у січні відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.

Коли магнітні бурі очікувати в січні 2025 року?

Сильна магнітна буря: 10 січня

Магнітна буря середньої інтенсивності: 1-4, 6-9 січня

Слабка магнітна буря: 11-13 січня

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

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