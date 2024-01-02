Знайдено простий спосіб кинути палити: він набагато ефективніший за наявні засоби

Виявлена сполука рослинного походження не показала жодних серйозних побічних ефектів і в майбутньому може стати дієвою підмогою боротьби з курінням.

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Під час недавніх відкриттів учені виявили, що сполука рослинного походження може стати ключем до того, щоб допомогти курцям кинути палити. Міститься в різних видах рослин, у деяких країнах вона використовується як засіб від куріння під різними торговими назвами. Люди приймають його кілька разів на день протягом двох місяців, і це дає багатообіцяючі результати. Одне з великих досліджень показало, що його застосування може подвоїти успішність відмови від куріння порівняно з традиційними методами, пише Daily Mail.

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Шлях цитизину розпочався в Болгарії 1964 року, і відтоді він став доступним у деяких країнах Європи та Азії, а віднедавна і в Канаді. Незважаючи на свій потенціал, цитизин не набув широкого поширення в США та інших країнах, де куріння є серйозним тягарем для здоров'я. Причиною стали фінансові стимули. Оскільки цитизин має природне походження, його не можна запатентувати, що робить його менш привабливим для фармацевтичних компаній, які вкладають кошти в суворий і дорогий процес затвердження препарату в США.

Мета-аналіз восьми досліджень за участю 6 000 осіб показав, що цитизин значно підвищує шанси кинути палити, більше, ніж плацебо, і трохи більше, ніж традиційні засоби, що заміщають нікотин. Також вчені відзначили його безпеку: серйозних побічних ефектів не було відзначено. Це робить його перспективним варіантом для країн із низьким і середнім рівнем доходу, де необхідні доступні засоби для відмови від куріння.

Практичність і потенціал цитизину очевидні, особливо з урахуванням того, що ми розуміємо руйнівний вплив куріння на здоров'я, зокрема на серце. Тютюновий дим, що містить понад 7000 хімічних речовин, не тільки підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а й щорічно вбиває мільйони людей по всьому світу. Звіт Центру з контролю та профілактики захворювань США, що свідчить про зниження рівня паління, наголошує на постійній потребі в ефективних засобах для відмови від паління.

Цитизин є маяком надії в нескінченній боротьбі мільйонів з цією згубною звичкою. Його натуральне походження, ефективність і безпека вказують на майбутнє, в якому відмова від куріння стане доступнішою для всіх. Незважаючи на те, що необхідно провести додаткові дослідження і продумати всі нюанси, особливо в плані фінансової та нормативно-правової бази, потенціал цієї рослинної сполуки в порятунку мільйонів життів незаперечний.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.