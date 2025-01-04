Внезапный союзник болезни Альцгеймера: ученые узнали о связи алкоголя с заболеванием

Чрезмерное употребление алкоголя уже не раз подтверждалось наукой как настоящий источник проблем со здоровьем. Однако недавно ученые выяснили, что он и вовсе может помогать в развитии смертельно опасной и разрушительной болезни мозга.

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Недавнее исследование ученых из Scripps Research позволило установить связь между болезнью Альцгеймера и алкоголизмом, выявив общие молекулярные нарушения в мозге. В ходе своей работы они выяснили, что неконтролируемое употребление спиртных напитков может серьезно сказаться на развитии разрушающей мозг болезни, пишет PsyPost.

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Исследование, опубликованное в журнале eNeuro, выявило совпадающие изменения в путях воспаления и гибели клеток между болезнью и лакоголизмом, что позволило ученым предположить, что чрезмерное употребление алкоголя может ускорить ее прогрессирование. Это позволило им по-новому взглянуть на молекулярные механизмы, лежащие в основе болезни Альцгеймера, и одновременно раскрыть потенциальную роль алкоголя как модифицируемого фактора риска.

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Болезнь Альцгеймера, ведущая форма деменции, в настоящее время поражает около 7 миллионов одних лишь американцев, и эта цифра, по прогнозам, удвоится к 2060 году. Известные факторы риска включают старение и генетику, но все большее признание получают и факторы образа жизни, такие как употребление алкоголя, которые влияют на развитие болезни.

Хотя предыдущие исследования связывали употребление алкоголя со снижением когнитивных способностей и более ранним наступлением деменции, точное молекулярное взаимодействие между ним и болезнью Альцгеймера оставалось неустановленным. Команда исследователей использовала одноклеточную транскриптомику для анализа экспрессии генов в неокортексе — области мозга, неотъемлемой от памяти и мышления. Изучив ткани мозга 75 человек на разных стадиях развития болезни Альцгеймера и сравнив их с данными людей с алкогольной зависимостью и без нее, исследователи обнаружили необычное сходство.

В обоих случаях наблюдалась повышенная экспрессия воспалительных генов, особенно в микроглии и сосудистых клетках, а также значительные нарушения синаптической сигнализации, необходимой для связи между нейронами. Кроме того, общим признаком оказалась сосудистая дисфункция: гены, критически важные для целостности кровеносных сосудов и ангиогенеза, оказывали негативное влияние в обоих случаях.

Исследование также выявило уникальные паттерны экспрессии генов, соответствующие стадиям прогрессирования болезни Альцгеймера. На ранних стадиях наблюдались изменения в генах, связанных с аутофагией, а на поздних — усиление нейровоспалительных маркеров и нарушения, связанные со стрессом. Параллельные выводы, сделанные на основе данных, позволили авторам предположить, что чрезмерное употребление алкоголя может усиливать эти патологические процессы, усугубляя прогрессирование болезни Альцгеймера.

Доктор Арпита Джоши, штатный научный сотрудник Scripps Research и ведущий автор исследования, заявила: "Расстройство употребления алкоголя и болезнь Альцгеймера имеют значительные общие черты в плане дисрегуляций, которые они вызывают, что позволяет предположить потенциальное усугубляющее влияние расстройства употребления алкоголя на прогрессирование болезни".

Ученые выступают за проведение дополнительных исследований с использованием более крупных и разнообразных выборок, чтобы подтвердить полученные результаты и изучить дополнительные молекулярные связи. Их будущая работа будет направлена на то, чтобы определить, как эти общие генетические пути влияют на функции мозга и поведение, потенциально способствуя появлению новых целенаправленных вмешательств для снижения рисков, связанных с употреблением спиртного. По мере поиска новых методов лечения, таких как препараты, направленные на конкретные генетические пути, это исследование показывает всю важность кампаний общественного здравоохранения, направленных на повышение осведомленности людей о рисках, связанных с алкоголизмом.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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