Болезнь проявится раньше: ученые смогли проще обнаруживать опасную гиперфильтрацию почек

Гиперфильтрация является серьезным осложнением работы почек, зачастую связанным с диабетом. Недавно ученые нашли новый метод его раннего выявления, что может стать своевременным спасением для сотен миллионов людей, страдающих от болезни.

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Исследователи из Университета Осака Метрополитен разработали новый метод точного измерения работы почек, в частности, для выявления гиперфильтрации, распространенного нарушения в их функционировании. Это новшество стало ответом на проблемы диагностики диабетической нефропатии у пожилых людей, у которых возрастное снижение скорости гломерулярной фильтрации (GFR) скрывает ранние признаки заболевания органа, пишет Osaka Metropolitan University.

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Команда под руководством доктора Акихиро Цуда проанализировала данные 180 кандидатов в доноры для трансплантации почки. Их результаты показали, что традиционный подход, заключающийся в корректировке измерений GFR с учетом площади поверхности тела, не работает у пациентов с ожирением, маскируя признаки гиперфильтрации. Вместо этого они предложили формулу, которая напрямую учитывает возрастные изменения GFR, предлагая более точный диагностический инструмент.

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Доктор Цуда подчеркнул потенциал нового метода для раннего выявления и лечения диабетической нефропатии, заявив: "Мы надеемся, что использование этой новой формулы позволит более точно диагностировать болезнь, что приведет к раннему выявлению и лечению большего количества людей".

При диабетической нефропатии раннее выявление альбуминурии, характеризующейся избытком альбумина в моче, имеет решающее значение, поскольку она часто предшествует снижению GFR. Исследование, опубликованное в журнале Hypertension Research, говорит о необходимости совершенствования традиционных методов диагностики, особенно в популяциях с естественным снижением GFR, таких как пожилые люди.

Важность этого исследования связана с растущей распространенностью диабета во всем мире. По состоянию еще на 2021 год около 537 миллионов взрослых в возрасте 20-79 лет страдали от диабета, и, по прогнозам ученых, к 2030 году это число возрастет до 643 миллионов.

Заболевание почек является одним из основных осложнений диабета, поэтому совершенствование методов диагностики жизненно важно для общественного здравоохранения. Новая формула, разработанная командой доктора Цуды, может привести к улучшению состояния пациентов благодаря более раннему выявлению развития болезней и своевременному вмешательству.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.