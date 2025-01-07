Самое громкое существо на Земле размером не больше 2 миллиметров: оно "кричит" не ртом (видео)

Исследователи назвали самое громкое животное на планете относительно размера тела — при длине всего 2 мм оно способно выдавать 99,2 децибела.

Related video

Если говорить о самом громком животном на Земле, можно предположить, что это кто-то особенно крупный. Однако ученые предупреждают, такое предположение обманчиво. На самом деле рекордсменом по громкости на планете, по крайней мере относительно размера тела, является крошечный водный лодочник, пишет IFLScience.

Крошечный водный лодочник (Micronecta scholtzi) достигает в дину чуть более 2 миллиметров и внешне напоминает блоху или вонючего клопа. Однако в 2011 году ученые назвали его рекордсменом по громкости звука, который он способен издавать. По крайней мере, когда речь идет о громкости относительно размеров тела. Свои выводу ученые представили на ежегодной конференции Общества экспериментальной биологии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Не менее любопытным является то, что крошечные водные лодочники на самом деле кричат вовсе не используя своих ртов. Когда водный лодочник хочет привлечь внимание, он достает свой пенис. По словам исследователей, существует термин, описывающий действия лодочника — "стридуляция", что подразумевает трение частей тела друг о друга для создания звука. Представители этого вида используют этот подход необычным способом: водный лодочник использует свой орган в качестве "смычка скрипки".

Исследователи отмечают, что стридуляция водного лодочника может достигать 99,2 децибела и производят звук на частоте 10 кГц, что в пределах диапазона человеческого уха. Простыми словами, мы способны услышать "трели" крошечного водного лодочника.

По словам доктора Джеймса Уиндмилла из Университета Стратклайда, несмотря на то, что 99% звука теряется при передаче из воды в воздух, песня водного лодочника настолько громкая, что ее может услышать человек, идущий по берегу, даже если лодочник находится на дне реки.

Ученые также выяснили, что лодочники используют свои песни для привлечения партнеров. По словам Уиндмилла, несмотря на то, что представители этого вида способны издавать столь громкий звук, они используют для этого весьма крошечное пространство. Ученые до сих пор не понимают, как им это удается.

Исследователи считают, что понимание того, как крошечные существа способны издавать столь громкие звуки, имеет значение для технологий и биомиметики. С биологической точки зрения эта работа также может быть полезна для сохранения, поскольку записи звуков насекомых можно использовать для мониторинга биоразнообразия. С точки зрения инженерии понимание этого процесса может быть использовано для технологий в области акустики.

Ранее Фокус писал о том, что в глубинах Карибского моря впервые засняли уникальную акулу: ранее их видели лишь мертвыми.