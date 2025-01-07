В глубинах Карибского моря впервые засняли уникальную акулу: ранее их видели лишь мертвыми (видео)

Исследователи показали первое в истории видео удивительной шершавой акулы, которую ранее никогда не встречали живой.

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Океан покрывает большую часть планеты, но все еще остается самым мало изученным местом на Земле. К счастью, с развитием технологий ученым удается узнать все больше о глубинах океана и существах, которые живут в самых отдаленных их уголках, пишет IFLScience.

В новом исследовании подводные технологии позволили ученым раскрыть первую в истории запись о шершавой акуле, плавающей в глубинах Карибского моря. Во время экспедиции у острова Малый Кайман ученые использовали систему подводной видеосъемки с глубокой приманкой, чтобы узнать о существах, скрывающихся под толщей воды в этой области.

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13 августа 2023 года ученые развернули систему на глубине 1054 метра, а затем зарегистрировали, как шершавая акула (Centroscymnus owstonii) подошла проверить наживку. Отметим, что в качестве наживки ученые использовали 500 граммов сардин. Авторы исследования отмечают, что это первый случай в истории обнаружения живой особи шершавой акулы на Больших Антильских островах, в центральной части Карибского моря. Ученые также отмечают, что наблюдение акулы стало новым рекордом местонахождения вида для Каймановых островов.

Изначально этот вид был обнаружен на Японских островах, но теперь ученые считают, что он имеет неоднородное глобальное распространение. Известно, что представители этого вида достигают в длину около 120 сантиметров.

Любопытно, что большая часть экологических знаний о шершавой акуле была получена учеными из образцов, которые были случайно пойманы рыболовами. Во время новой экспедиции ученые изначально заметили одну особь, а затем еще двух. В общей сложно ученые зафиксировали, что акула проплыла перед камерой 54 раза, что составило 11 минут видеозаписи.

Помимо того, что это первая запись акул-шершней в Карибском море, кадры на самом деле представляют собой первую в истории запись этого вида на Каймановых островах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.