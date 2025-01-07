У глибинах Карибського моря вперше зняли унікальну акулу: раніше їх бачили лише мертвими (відео)

Дослідники показали перше в історії відео дивовижної шорсткої акули, яку раніше ніколи не зустрічали живою.

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Океан покриває більшу частину планети, але все ще залишається найменш вивченим місцем на Землі. На щастя, з розвитком технологій вченим вдається дізнатися дедалі більше про глибини океану та істот, які живуть у найвіддаленіших їхніх куточках, пише IFLScience.

У новому дослідженні підводні технології дозволили вченим розкрити перший в історії запис про шорстку акулу, яка плаває в глибинах Карибського моря. Під час експедиції біля острова Малий Кайман вчені використовували систему підводного фільмування з глибокою приманкою, щоб дізнатися про істот, що ховаються під товщею води в цій області.

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13 серпня 2023 року вчені розгорнули систему на глибині 1054 метри, а потім зареєстрували, як шорстка акула (Centroscymnus owstonii) підійшла перевірити наживку. Зазначимо, що як наживку вчені використовували 500 грамів сардин. Автори дослідження зазначають, що це перший випадок в історії виявлення живої особини шорсткої акули на Великих Антильських островах, у центральній частині Карибського моря. Вчені також зазначають, що спостереження акули стало новим рекордом географічного місця виду для Кайманових островів.

Спочатку цей вид було виявлено на Японських островах, але тепер учені вважають, що він має неоднорідне глобальне поширення. Відомо, що представники цього виду досягають у довжину близько 120 сантиметрів.

Цікаво, що більша частина екологічних знань про шорстку акулу була отримана вченими зі зразків, які були випадково спіймані рибалками. Під час нової експедиції вчені спочатку помітили одну особину, а потім ще двох. Загалом складно вчені зафіксували, що акула пропливла перед камерою 54 рази, що склало 11 хвилин відеозапису.

Крім того, що це перший запис акул-шершнів у Карибському морі, кадри насправді є першим в історії записом цього виду на Кайманових островах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.