МРТ для океана. Ученые создали подробную карту морского дна крупнейшего морского каньона (фото)

Новое сканирование настолько подробно, что изучив снимки, можно заметить на дне тихоокеанского побережья даже отдельного краба.

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Не секрет, что о наших океанах мы знаем намного меньше, чем о том, что происходит на других планетах. Однако в новом исследовании ученые использовали супердетализированное сканирование, которое буквально позволяет различить на дне океана отдельных обитателей, пишет Futurism.

В ходе исследования ученые и Исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей (MBARI) создали потрясающе подробную карту морского дна крупнейшего подводного каньона у тихоокеанского побережья США. Исследовательская группа использовала данные сонара, собранные исследовательскими судами. В результате им удалось создать "сантиметровое разрешение" глубоководного Большого Каньона — это позволило пролить свет на то, как он постоянно развивается.

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Авторы исследования отмечают, что в результате им удалось создать очень детализированную карту подводного ущелья, ширина которого составляет 12 километров, а глубина — около 4 километров. При этом карта настолько подробная, что фактически, взглянув на снимки, вы можете разглядеть краба на морском дне.

Каньон Монтерей расположен недалеко от исследовательского центра MBARI в Мосс-Лэндинге, Калифорния Фото: MBARI/Youtube

Ученые считают, что каньон Монтерей формировался в течение миллионов лет: отложения оседали из-за "штормовых волн, вибраций от активности разломов, а также случайных провалов в его стенах". Все это фактически было равносильно "подводной лавине", которая и сформировала это ущелье.

Благодаря частым океанографическим картографическим исследованиям, ученые обнаружили, что подобные события происходят минимум несколько раз в год, а в процессе даже могут "закопать" научные приборы.

По словам ведущего автора исследования, бывшей научной сотрудницы MBARI Моники Вольфсон-Швер, они с коллегами провели повторное картографическое исследование, что позволило им пролить свет на процессы, которые формируют этот каньон. Авторы исследования считают, что полученные ими результаты важны не только для понимания жизни на дне океана, они также свидетельствуют о том, что подводная инфраструктура уязвима перед подводными оползнями.

Четыре повторных исследования с помощью набора датчиков MBARI LASS в период с ноября 2015 года по апрель 2017 года Фото: MBARI/Youtube

В ходе исследования ученые использовали данные с гидролокаторов, прикрепленных к дистанционно управляемым транспортным средствам. Эти новые снимки имеют столь высокое разрешение, что способны даже показать трехмерные объекты на дне океана, в том числе и "животных с мягкими тканями".

По словам соавтора исследования, главного инженера MBARI Дэйва Кересса, фактически это делает новую карту особенно полезной "для экологических исследований". Кроме того, новая карта представляет собой огромное количество данных, которая рисует "устрашающе реалистичную и изменчивую картину особенно активного подводного ландшафта".

Вольфсон-Швер также отмечает, что по мере того, как развиваются технологии, ученые смогут создавать карты все более и более высокого разрешения, что позволит им наблюдать новый уровень сложности морского дна.

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