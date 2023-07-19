Древний подводный вулкан все еще "живой" и покрыт миллионом гигантских яиц: что обнаружили ученые (фото)

Ученых ожидал сюрприз, когда они выяснили, что потухший вулкан все еще является действующим, но это еще и место для откладывания яиц морскими существами.

Related video

Канадский биолог Черис Дю При и его коллеги во время экспедиции сделали неожиданное открытие. Они выяснили, что древний вулкан, который считался уже неактивным, на самом деле все еще "живой", потому как извергает горячую жидкость. И при этом вершина вулкана покрыта огромным количеством гигантских яиц, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые исследовали подводный вулкан, вершина которого расположена на глубине в 1,5 км рядом с тихоокеанским побережьем Канады. Сам же вулкан имеет высоту в 1,1 км.

Ученые обнаружили, что потухший вулкан, как считалось ранее, все еще извергает теплую жидкость и благодаря этому на такой глубине возле вулкана создается приемлемая температура для выживания некоторых морских существ. Но еще больше ученые были удивлены тем, что они заметили на вершине вулкана огромное количество больших яиц, которые как оказалось откладывают белые скаты.

Ученых ожидал сюрприз, когда они выяснили, что потухший вулкан все еще является действующим, но это еще и место для откладывания яиц морскими существами Фото: Live Science

По словам Дю При, подобное место для откладывания яиц белыми скатами, ученые обнаружили 5 лет назад рядом с гидротермальными источниками недалеко от Галапагосских островов. Тогда ученые предположили, что самки белых скатов используют местное тепло для развития яиц. И новое открытие подтверждает эту теорию.

По словам ученых, для полного развития потомства белых скатов нужно примерно 4 года, прежде чем молодые особи смогут нормально выжить в океанических глубинах. Скорее всего период развития особей в яйцах ускоряется благодаря теплой воде рядом с этим вулканом.

Ученые были удивлены тем, что они заметили на вершине вулкана огромное количество больших яиц, которые как оказалось откладывают белые скаты Фото: Live Science

Если в прошлый раз ученые обнаружили примерно 10-20 яиц белых скатов, то в этот раз они нашли намного больше. По словам Дю При, на вершине вулкана находятся от 100 тысяч до миллиона яиц. И многие из них имеют огромный размер – до 50 см в ширину. Взрослые белые скаты могут вырастать до 2 метров в длину.

Взрослые белые скаты могут вырастать до 2 метров в длину Фото: Live Science

Белые скаты остаются до сих еще малоизученными морскими существами и представляют собой один из самых глубоководных видов скатов. Они обитают на глубине от 800 метров до 3 км в Тихом океане рядом с побережьем Северной Америки.

Ученые планируют продолжить наблюдение за белыми скатами в этом районе океана.

Как уже писал Фокус, морские ядовитые змеи вернули давно утраченное умение. Новое исследование показывает, что кольчатым морским змеям, обитающим в океанах возле Австралии и Азии, удалось удивительным образом эволюционировать.