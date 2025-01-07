Найгучніша істота на Землі розміром не більше 2 міліметрів: вона "кричить" не ротом (відео)

Дослідники назвали найгучнішу тварину на планеті щодо розміру тіла — за довжини лише 2 мм вона здатна видавати 99,2 децибела.

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Якщо говорити про найгучнішу тварину на Землі, можна припустити, що це хтось особливо великий. Однак учені попереджають, таке припущення оманливе. Насправді рекордсменом за гучністю на планеті, принаймні щодо розміру тіла, є крихітний водний човняр, пише IFLScience.

Крихітний водний човняр (Micronecta scholtzi) досягає в довжину трохи понад 2 міліметри та зовні нагадує блоху або смердючого клопа. Однак у 2011 році вчені назвали його рекордсменом за гучністю звуку, який він здатен видавати. Принаймні, коли йдеться про гучність відносно розмірів тіла. Свої висновки вчені представили на щорічній конференції Товариства експериментальної біології.

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Не менш цікавим є те, що крихітні водні човнярі насправді кричать зовсім не використовуючи своїх ротів. Коли водний човняр хоче привернути увагу, він дістає свій пеніс. За словами дослідників, існує термін, що описує дії човняра — "стридуляція", що має на увазі тертя частин тіла одна об одну для створення звуку. Представники цього виду використовують цей підхід незвичайним способом: водний човняр використовує свій орган як "смичок скрипки".

Дослідники зазначають, що стридуляція водного човняра може сягати 99,2 децибела і виробляють звук на частоті 10 кГц, що в межах діапазону людського вуха. Простими словами, ми здатні почути "трелі" крихітного водного човняра.

За словами доктора Джеймса Віндмілла з Університету Стратклайда, попри те, що 99% звуку губиться під час передання з води в повітря, пісня водного човняра настільки гучна, що її може почути людина, яка йде берегом, навіть якщо човняр перебуває на дні річки.

Вчені також з'ясували, що човнярі використовують свої пісні для залучення партнерів. За словами Віндмілла, попри те, що представники цього виду здатні видавати настільки гучний звук, вони використовують для цього вельми крихітний простір. Вчені досі не розуміють, як їм це вдається.

Дослідники вважають, що розуміння того, як крихітні істоти здатні видавати настільки гучні звуки, має значення для технологій і біоміметики. З біологічного погляду ця робота також може бути корисна для збереження, оскільки записи звуків комах можна використовувати для моніторингу біорізноманіття. З погляду інженерії розуміння цього процесу може бути використане для технологій у галузі акустики.

Раніше Фокус писав про те, що в глибинах Карибського моря вперше зняли унікальну акулу: раніше їх бачили лише мертвими.