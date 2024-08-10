Яка тварина найгучніша у світі: видає клацання в рази голосніше за реактивний літак

Найгучніша тварина мешкає в океані й видає звук на рівні 236 децибелів, що значно гучніше за звуки, які видає реактивний двигун.

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Під час перегляду документальних фільмів про природу може здатися, що наша планета дуже тиха, проте це враження оманливе. Насправді природа дуже галаслива, але в какофонії звуків різних тварин є одне, яке сильно виділяється на тлі інших, пише IFLScience.

Битва за першість у змаганні на найгучніший звук насправді відбувається в океані. Головними претендентами на звання рекордсменів є двоє: синій кит і кашалот. Попри те, що синій кит вважається найбільшою твариною на планеті, кашалот обійшов його за гучністю звуків, що видаються.

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Утім, варто пам'ятати, що поширення звуку у воді — зовсім не те саме, що і його поширення повітрям. Люди часто намагаються оцінити інтенсивність звуку у вигляді децибел, але звук під водою працює інакше, ніж у повітрі — річ у тім, що вода щільніша, а значить звук у ній поширюється швидше.

За словами Шарон Ньюкірк з Тихоокеанської морської екологічної лабораторії NOAA, децибел насправді не є одиницею виміру, як кілометр чи сантиметр, натомість значення тиску в децибелах виражає співвідношення між виміряним і опорним тисками. При цьому опорний тиск відрізняється в повітрі та у воді. Тобто 100 децибелів (дБ) у воді — зовсім не те саме, що і 100 дБ у повітрі.

Науковці зазначають, що для більш точного порівняння децибел у воді та повітрі, необхідно викреслити кілька децибелів із підводного значення. Утім, учені досі сперечаються про те, як це зробити найкраще. Як правило, дослідники рекомендують відняти 61,5 дБ:

25,5 дБ для врахування різниці в опорному тиску;

36дБ для врахування різниці в щільності та швидкості звуку між повітрям і водою.

Отже, наскільки ж гучний звук видає кашалот? Найгучнішими звуками кашалота вважаються короткі клацаючі звуки — вчені зареєстрували їх на рівні 236 децибелів під водою, що еквівалентно 174,5 дБ у повітрі. Для порівняння, реактивні двигуни видають звук на рівні 140 дБ.

Водночас найбільша тварина на планеті, синій кит, видає звуки на рівні 126,5 дБ, що значно нижче за кашалота. Що ж стосується найгучнішої наземної тварини, цей титул належить мавпам-ревунам. Ці примати можуть видавати звуки на рівні 140 дБ у повітрі, які можна почути на відстані близько 5 кілометрів.

Зазначимо, що 140 дБ — це така сама інтенсивність, як у реактивного двигуна, що злітає, і на 10 дБ вище за поріг, за якого звук стає болючим для людського вуха.

Раніше Фокус писав про те, що найсильніша тварина на Землі підіймає вагу, яка в 1000 разів більша за власну: хто це.