Величезний вибух. Найгучніший звук в історії розривав барабанні перетинки людей на відстані 64 км

Йдеться про виверження сумнозвісного вулкана Кракатау, яке сталося 1883 року.

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27 серпня 1883 року о 10:02 острів в Індонезії впав, коли 46-метрові хвилі ринули в океан до Південної Африки. Саме ця подія ознаменувала момент, коли сталося виверження сумнозвісного вулкана Кракатау, який, як вважають, вчені видав найгучніший звук за всю історію, пише IFLScience.

Колись Кракатау розташовувався між Явою та Суматрою в Індонезії — він був невеликим населеним вулканічним островом, який височів на 838 метрів над рівнем моря. Востаннє вулкан вважався активним у 1680 році, перш ніж вранці 27 серпня 1883 року пролунав гуркіт.

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За даними Музею природної історії, ця подія вплинула на людей і довкілля. Відомо, що виверження вулкану Кракатау забрало життя понад 36 тисяч людей і стало найбільш смертоносним в історії з часів виверження Тамборе, який забрав життя не менше 60 тисяч людей.

Дослідники зазначають, що вибух був пов'язаний із різкими коливаннями тиску повітря, що у певних межах сприймалося як звук. Так, наприклад показники барометру на газовому заводі, розташованому за 160 км від Кракатау, того зловісного дня показали 172 децибели. Зазначимо, що людський поріг болю становить 130 децибелів, а кожне збільшення на 10 пунктів реєструється як подвоєння шуму.

[ + – ] Виверження вулкана Тонга стало найгучнішим звуком з часів Кракатау, що стався 139 років тому. Фото: Japan Meteorological Agency

Для порівняння відбійний молоток працює на 100 децибелах, а отже будь-кому, хто опинився від Кракатау на відстані 160 кілометрів, було б погано. Дослідники відзначають, що найгучніший звук за всю історію становив 194 децибели і був зроблений ближче до місця виверження. Дослідження показують, що цей атмосферний тиск змінився з звуку, що сприймається, на вибух стисненого повітря, який розірвав барабанні перетинки моряків, які в момент виверження знаходилися на кораблі в 64 кілометрах від острова.

У бортовому журналі капітана британського корабля "Норхем Касл" значиться, що звук був такої сили, що барабанні перетинки були зруйнувані у більшості команди судна. Більше того, капітан зазначив, що на той момент був переконаний, що "Судний день настав".

Ця ж ударна хвиля продовжувала свій політ, стаючи все тихішим у міру того, як віддалялася від Кракатау, проте їй знадобилася деяка відстань, щоб затихнути. За даними дослідників, звук вибуху вулкана Кракатау був чутний, як "канонічний вогонь", навіть на відстані 4,8 тисячі кілометрів від вулканічного острова.

Дослідники відзначають, що "велика повітряна хвиля", як її почали називати, ще деякий час "бродила планетою", після того як опустилася нижче порога людського слуху, а потім найгучніший звук в історії затих надовго.

Зазначимо, що найгучнішим звуком з часів виверження Кракатау вважається виверження вулкана Тонга, яке відбулося у 2022 році.

Раніше Фокус писав про те, що виверження вулкана Тонга було таким самим потужним, як Кракатау в 1883 році.