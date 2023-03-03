Грандиозный взрыв. Самый громкий звук в истории разрывал барабанные перепонки людей на расстоянии 64 км

Речь идет об извержении печально известного вулкана Кракатау, которое произошло в 1883 году.

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27 августа 1883 года в 10:02 остров в Индонезии рухнул, когда 46-метровые волны хлынули в океан до самой Южной Африки. Именно это событие ознаменовало момент, кода произошло извержение печально известного вулкана Кракатау, который, как считают, ученые издал самый громкий звук за всю историю, пишет IFLScience.

Когда-то Кракатау располагался между Явой и Суматрой в Индонезии — он был небольшим обитаемым вулканическим островом, который возвышался на 838 метров над уровнем моря. В последний раз вулкан считался активным в 1680 году, прежде чем утром 27 августа 1883 года раздался грохот.

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По данным Музея естественной истории, это событие оказало огромное влияние на людей и окружающую среду. Известно, что извержение вулкан Кракатау забрало жизни более 36 тысяч человек и стало самым смертоносным в истории со времен извержения Тамборе, унесшего жизни не менее 60 тысяч человек.

Исследователи отмечают, что взрыв был связан с резкими колебаниями давления воздуха, что в определенных пределах воспринималось как звук. Так, например показания барометра на газовом заводе, расположенном в 160 км от Кракатау, в тот злосчастный день показали 172 децибела. Отметим, что человеческий порог боли составляет 130 децибел, а каждое увеличение на 10 пунктов регистрируется как удвоение шума.

[ + – ] Извержение вулкана Тонга стало самым громким звуком со времен Кракатау, произошедшего 139 лет назад Фото: Japan Meteorological Agency

Для сравнения отбойный молоток работает на 100 децибелах, а значит любому бы, кто оказался от Кракатау на расстоянии 160 километров, было бы плохо. Исследователи отмечают, что самый громкий звук за всю историю составил 194 децибела и был произведен ближе к месту извержения. Исследования показывают, что это атмосферное давление изменилось с воспринимаемого звука на взрыв сжатого воздуха, который разорвал барабанные перепонки моряков, которые в момент извержения находились на корабле в 64 километрах от острова.

В бортовом журнале капитана британского корабля "Норхэм Касл" значится, что звук был такой силы, что барабанные перепонки были разрушены большей части команды судна. Более того, капитан отметил, что в тот момент был убежден, что "Судный день настал".

Эта же ударная волна продолжала свой полет, становясь все тише по мере того, как отдалялась от Кракатау, однако ей потребовалось некоторое расстояние, чтобы затихнуть. По данным исследователей, звук взрыва вулкана Кракатау был слышен, как "канонический огонь", даже на расстоянии в 4,8 тысяч километров от вулканического острова.

Исследователи отмечают, что "великая воздушная волна", как ее начали называть, еще некоторое время "бродила по планете", после того как опустилась ниже порога человеческого слуха, а затем самый громкий звук в истории затих навечно.

Отметим, что самым громким звуком со времен извержения Кракатау считается извержение вулкана Тонга, которое произошло в 2022 году.

Ранее Фокус писал о том, что извержение вулкана Тонга было таким же мощным, как Кракатау в 1883 году.