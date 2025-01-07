Всего одна сигарета сокращает жизнь курильщика: отнимает больше времени, чем считалось

Это может показаться не столь существенным, но ученые предупреждают, что отнятое время накапливается.

Related video

Чуть более четверти века тому журнал British Medical Journal опубликовал исследование, которое стало известно во всем мире. В нем говорилось, что всего одна сигарета может сократить жизнь курильщика на 11 минут. Это привлекло внимание общественности, но теперь ученые провели новое исследование, в котором учли недостатки предыдущего. Выводы оказались куда более удручающими: всего одна сигарета сокращает жизнь человека на невероятные 20 минут, пишет IFLScience.

Одной из главных проблем первого исследования являлась выборка людей: это были исключительно мужчины, а оценка смертности основывалась лишь на данных британских ученых. Так или иначе, результаты казались интересными, однако их нельзя было применить в более широком масштабе.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование было проведено группой из Университетского колледжа Лондона и основывалось на более широком наборе данных. В него вошли более актуальные данные о смертности мужчин-врачей из British Doctors Study, а также данные о женской смертности, взятые в рамках Million Women Study. Отметим, что весь набор данных был откорректирован с учетом других факторов, способных влиять на смертность. Например, социально-экономический статус и физическая активность.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Addiction и указывают на то, что курящие мужчины в среднем потеряли около 10 лет своей ожидаемой продолжительности жизни. В то же время женщины потеряли 11 лет. Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что одна сигарета в среднем сокращает жизнь человека на 20 минут: 17 минут для мужчин и 22 минуты для женщин.

Однако авторы исследования отмечают, что в их работе также есть нюансы: оценки основаны на средних значения по группам населения и возрастам. Курения является одной из главных причин преждевременной смерти и повышенного риска развития болезней, однако некоторые курильщики действительно могут жить долго. Кроме того в исследовании ученые предположили, что курильщики выкуривают равное количество сигарет в день в течение всей жизни, однако на самом деле не каждая сигарета будет одинаково влиять на организм человека.

И все же авторы исследования отмечают, что риски для здоровья от курения не линейны, однако весьма высоки. Простыми словами, недостаточно просто сократить потребление сигарет, для достижения максимальной пользы для организма потребуется полный отказ. Отметим, что отказ от курения, по мнению ученых, полезен в любом возрасте, но чем раньше человек избавится от вредной привычки, тем дольше и здоровее он будет.

Ранее Фокус писал о том, что женщины оказались более склонны к никотиновой зависимости.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.