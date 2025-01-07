Лише одна сигарета скорочує життя курця: забирає більше часу, ніж вважалося

Це може здатися не настільки суттєвим, але вчені попереджають, що забраний час накопичується.

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Трохи більше чверті століття тому журнал British Medical Journal опублікував дослідження, яке стало відомим у всьому світі. У ньому йшлося про те, що всього одна сигарета може скоротити життя курця на 11 хвилин. Це привернуло увагу громадськості, але тепер учені провели нове дослідження, в якому врахували недоліки попереднього. Висновки виявилися куди більш гнітючими: всього одна сигарета скорочує життя людини на неймовірні 20 хвилин, пише IFLScience.

Однією з головних проблем першого дослідження була вибірка людей: це були виключно чоловіки, а оцінка смертності ґрунтувалася лише на даних британських учених. Так чи інакше, результати здавалися цікавими, проте їх не можна було застосувати в ширшому масштабі.

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Нове дослідження було проведене групою з Університетського коледжу Лондона і ґрунтувалося на ширшому наборі даних. До нього увійшли більш актуальні дані про смертність чоловіків-лікарів з British Doctors Study, а також дані про жіночу смертність, взяті в рамках Million Women Study. Зазначимо, що весь набір даних було відкориговано з урахуванням інших факторів, здатних впливати на смертність. Наприклад, соціально-економічний статус і фізична активність.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Addiction і вказують на те, що чоловіки, які палять, у середньому втратили близько 10 років своєї очікуваної тривалості життя. Водночас жінки втратили 11 років. Вчені проаналізували отримані дані й дійшли висновку, що одна сигарета в середньому скорочує життя людини на 20 хвилин: 17 хвилин для чоловіків і 22 хвилини для жінок.

Однак автори дослідження зазначають, що в їхній роботі також є нюанси: оцінки ґрунтуються на середніх значеннях за групами населення та віком. Куріння є однією з головних причин передчасної смерті та підвищеного ризику розвитку хвороб, проте деякі курці дійсно можуть жити довго. Крім того, у дослідженні вчені припустили, що курці викурюють рівну кількість цигарок на день протягом усього життя, однак насправді не кожна цигарка буде однаково впливати на організм людини.

І все ж автори дослідження зазначають, що ризики для здоров'я від куріння не лінійні, проте досить високі. Простими словами, недостатньо просто скоротити споживання сигарет, для досягнення максимальної користі для організму потрібна повна відмова. Зазначимо, що відмова від куріння, на думку вчених, корисна в будь-якому віці, але що раніше людина позбудеться шкідливої звички, то довшою і здоровішою вона буде.

Раніше Фокус писав про те, що жінки виявилися більш схильними до нікотинової залежності.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.