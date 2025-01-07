Паразит, превращающий цветки в бордель: ученые открыли уникальную способность фитоплазмы

Хотя зачастую речь о паразитах заходит только с точки зрения их вреда организму, у них тоже существуют уникальные и изобретательные стратегии выживания. Недавно ученые обнаружили, что один из них буквально превращает цветки в любовное ложе кузнечиков.

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Исследователи открыли новое измерение хитроумной стратегии выживания и размножения паразитической бактерии фитоплазмы, примерившей на себя роль свата. В ходе исследования ученые выяснили, как именно паразит, подчиняющий своих хозяев, начинает подбирать пару их посетителям уникальным способом, пишет eLife.

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Известная тем, что превращает свои растения-хозяева в стерильных "зомби", фитоплазма использует белок SAP54 для манипуляций с биологией своих хозяев, изменяя цветки растений в листоподобные структуры. Изначально считалось, что фитоплазма привлекает насекомых-переносчиков, известных как кузнечики, однако новые данные свидетельствуют о том, что эти преобразования не являются необходимыми для привлечения этих насекомых.

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В исследовании, опубликованном в журнале eLife и проведенном Зигмундом Орловскисом и его коллегами, были проанализированы генетически модифицированные растения, продуцирующие SAP54, для наблюдения за их взаимодействием с кузнечиками. Команда обнаружила, что самки кузнечиков особенно привлекали растения, когда на них присутствовали самцы кузнечиков. Это влечение еще больше усиливалось из-за подавления естественной защиты растений с помощью SAP54, что создавало идеальную среду для размножения.

Такое поведение помогает паразиту в его планах, увеличивая популяцию кузнечиков, способных передавать фитоплазму новым растениям-хозяевам. Процесс зависит от растительного белка, названного Short Vegetative Phase (SVP). SAP54 разрушает SVP, повышая привлекательность самок кузнечиков в присутствии самцов. Примечательно, что SVP традиционно ассоциируется с регулированием процессов цветения и развития, что делает его роль в этой экологической манипуляции ключевой.

Изменяя уровень SVP, SAP54 эффективно превращает растения в инструменты, способствующие размножению кузнечиков и распространению бактерии. Это открытие подчеркивает сложность экологических взаимодействий между растениями, насекомыми и патогенами. Оно показало ученым, как один белок может влиять на поведение разных видов — от подавления защитных сил растений до изменения динамики спаривания насекомых.

Полученные авторами результаты открывают путь к инновационным подходам в борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур, вызываемыми фитоплазмами, и потенциально могут смягчить значительные сельскохозяйственные потери, которые они вызывают во всем мире.

Глобальное воздействие болезней, вызываемых фитоплазмами, переносимыми кузнечиками, является значительным. Например, они приводят к снижению урожайности таких ключевых культур, как рис и сахарный тростник, что приводит к ежегодным потерям в миллиарды долларов.

Прогресс в области стратегий биоконтроля, основанный на результатах подобных исследований, открывает перспективы для устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности, что особенно важно в период глобального потепления, считают авторы.

Ранее Фокус писал о прорыве в защите медоносных пчел. США впервые одобрили вакцину от смертельной болезни этих насекомых.

Также Фокус писал о разработанном учеными способе раннего выявления инфекций. Новое открытие может помочь врачам выявлять вирусные инфекции, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19, еще до появления у пациентов тяжелых симптомов.

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