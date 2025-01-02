На Земле обитает "живое ископаемое": оно древнее динозавров и его просто невозможно убить

По словам ученых, оно пережило ядерный взрыв, ледниковый период, массовые вымирания и эпоху экологических потрясений.

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Во время ядерного взрыва над Хиросимой, погибли все, кто находился в радиусе действия бомбы, здания буквально расплавились, а большая часть города превратилась в пепел. Но шесть деревьев гинкго двулопастных, которые росли всего в 1,5 км от эпицентра взрыва, смогли выжить, пишет Forbes.

Обугленные деревья, утратившие все свои листья, вернулись к жизни всего через несколько месяцев. И это всего лишь одна героическая глава в истории гинко, которые пережили ледниковый период, массовые вымирания и эпохи экологических потрясений.

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Эти древние деревья по праву считаются "живыми ископаемыми", а также символами устойчивости, эволюции и выживания.

Родословная гинко насчитывает более 290 млн лет, начиная еще с пермского периода. Таким образом, эти деревья жили на Земле еще раньше, чем появились динозавры. Деревья отличаются веерообразными листьями и прочной структурой, что практически не изменилось за прошедшие тысячелетия.

Среди ископаемых юрского периода ученые нашли все те же листья гинко, которые были почти идентичны современным деревьям. На протяжении миллионов лет гинко процветали на всей Лавразии – северного суперконтинента, пока мел-палеогеновое вымирание не уничтожило динозавров и большую часть флоры и фауны.

Но гинко удалось пережить это массовое вымирание на планете. Правда, доминирование гинко ослабло в последующие тысячелетия, так как после массового вымирания на планете стало больше цветковых растений, с которыми пришлось конкурировать за ресурсы и пространство.

В конце плейстоцена дикие гинко можно было найти только в изолированных местах в Китае. Этот вид оказался на грани вымирания, но смог восстановиться благодаря своей воли к жизни и неожиданному союзнику: человеку.

Многие из ныне растущих гинко очень древние. К примеру, в китайских горах Чжуннань около буддийского храма Гу Гуаньинь растет 1400-летнее дерево гинкго, его золотые листья покрывают территорию храма каждую осень.

За свою долгую жизнь дерево пережило эпохальные вехи в истории: взлет и падение династии Тан, установления торговли по Шелковому пути и глобальные потрясения промышленной революции.

До начала 20 века гинко считались вымершими в дикой природе, но вдруг их небольшие популяции были обнаружены в отдаленных районах Китая. Ученые считают, что некоторые из этих популяций были сохранены буддийскими монахами, которые почитали деревья за их красоту и лечебные свойства.

Сегодня же деревья гинко украшают многие городские парки и улицы по всему миру. Невероятная живучесть деревьев делает их идеальными для городской среды – они устойчивы к загрязнениям, вредителям и плохой погоде.

Но такое долголетие гинко – это не простое совпадение, ключ к этому спрятан в их биологии.

Дело в том, что гинко не проявляют явных признаков старения, биологического процесса, которому подвержены почти все организмы на Земле. Даже деревья возрастом 600 лет сохраняют ту же жизненную силу и иммунные реакции, что и их более молодые собратья.

Деревья продолжают вырабатывать антиоксиданты и антимикробные соединения в течение всей своей невероятно долго жизни. Их камбий – слой стволовых клеток в стволе – активен и крепок, что обеспечивает непрерывный рост дерева.

Некоторые исследования показывают, что старые гинко могут расти даже быстрее, чем молодые деревья. Переживать все невзгоды деревьям также помогает глубокая корневая система, которая прочно закрепляется в почве и позволяет получить доступ к воде и питательным веществам даже в суровых условиях.

Напомним, самый большой организм на Земле является и самым древним. Исследователи полагают, что возраст самого большого организма на планете, вероятно, оставит остальных далеко позади.