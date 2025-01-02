На Землі мешкає "жива копалина": вона старіша за динозаврів і її просто неможливо вбити

За словами вчених, вона пережила ядерний вибух, льодовиковий період, масові вимирання та епоху екологічних потрясінь.

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Під час ядерного вибуху над Хіросімою, загинули всі, хто перебував у радіусі дії бомби, будівлі буквально розплавилися, а більша частина міста перетворилася на попіл. Але шість дерев гінкго дволопатевих, які росли всього за 1,5 км від епіцентру вибуху, змогли вижити, пише Forbes.

Обвуглені дерева, які втратили все своє листя, повернулися до життя всього через кілька місяців. І це всього лише одна героїчна глава в історії гінко, які пережили льодовиковий період, масові вимирання та епохи екологічних потрясінь.

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Ці стародавні дерева по праву вважаються "живими копалинами", а також символами стійкості, еволюції та виживання.

Родовід гінко налічує понад 290 млн років, починаючи ще з пермського періоду. Таким чином, ці дерева жили на Землі ще раніше, ніж з'явилися динозаври. Дерева відрізняються віялоподібним листям і міцною структурою, що практично не змінилося за минулі тисячоліття.

Серед викопних копалин юрського періоду вчені знайшли все те ж листя гінко, яке було майже ідентичне сучасним деревам. Упродовж мільйонів років гінко процвітали на всій Лавразії — північному суперконтиненті, доки крейдяно-палеогенове вимирання не знищило динозаврів і більшу частину флори та фауни.

Але гінко вдалося пережити це масове вимирання на планеті. Щоправда, домінування гінко ослабло в наступні тисячоліття, оскільки після масового вимирання на планеті побільшало квіткових рослин, з якими довелося конкурувати за ресурси й простір.

Наприкінці плейстоцену дикі гінко можна було знайти тільки в ізольованих місцях у Китаї. Цей вид опинився на межі вимирання, але зміг відновитися завдяки своїй волі до життя і несподіваному союзнику: людині.

Багато хто з гінко, що нині ростуть, дуже давні. Приміром, у китайських горах Чжуннань біля буддійського храму Гу Ґуаньїнь росте 1400-річне дерево гінкго, його золоте листя вкриває територію храму щоосені.

За своє довге життя дерево пережило епохальні віхи в історії: зліт і падіння династії Тан, встановлення торгівлі Шовковим шляхом і глобальні потрясіння промислової революції.

До початку 20 століття гінко вважалися вимерлими в дикій природі, але раптом їхні невеликі популяції були виявлені у віддалених районах Китаю. Вчені вважають, що деякі з цих популяцій були збережені буддійськими ченцями, які шанували дерева за їхню красу і лікувальні властивості.

Сьогодні ж дерева гінко прикрашають багато міських парків і вулиць по всьому світу. Неймовірна живучість дерев робить їх ідеальними для міського середовища — вони стійкі до забруднень, шкідників і поганої погоди.

Але таке довголіття гінко — це не простий збіг, ключ до цього захований у їхній біології.

Річ у тім, що гінко не виявляють явних ознак старіння, біологічного процесу, до якого схильні майже всі організми на Землі. Навіть дерева віком 600 років зберігають ту саму життєву силу та імунні реакції, що і їхні молодші побратими.

Дерева продовжують виробляти антиоксиданти й антимікробні сполуки протягом усього свого неймовірно довгого життя. Їхній камбій — шар стовбурових клітин у стовбурі — активний і міцний, що забезпечує безперервне зростання дерева.

Деякі дослідження показують, що старі гінко можуть рости навіть швидше, ніж молоді дерева. Переживати всі негаразди деревам також допомагає глибока коренева система, яка міцно закріплюється в ґрунті й дає змогу отримати доступ до води та поживних речовин навіть у суворих умовах.

Нагадаємо, найбільший організм на Землі є і найдавнішим. Дослідники вважають, що вік найбільшого організму на планеті, ймовірно, залишить інших далеко позаду.