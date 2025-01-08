Роковой удар: ученые выяснили, что травма головы может активировать спящие в нас вирусы

Травмы головы несут в себе целый ряд опасностей для нашего здоровья, начиная с когнитивных нарушений. Однако недавно ученые выяснили, что они способны буквально пробудить дремлющие в наших генах болезни.

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Повторные травмы головы, включая легкие сотрясения мозга, уже давно связаны учеными с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Новое исследование раскрыло потенциальный механизм этой связи, предполагая, что такие травмы могут реактивировать спящие вирусы, такие как вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1), в мозге, пишет University of Oxford.

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В исследовании, опубликованном в журнале Science Signaling, учеными использовалась сложная 3D биоинженерная модель тканей человеческого мозга для имитации последствий легкой повторяющейся травмы органа. Когда ткани подвергались имитационному воздействию, дремлющий HSV-1 вновь пробуждался, что приводило к каскаду опасных событий.

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Научная работа показала, что эта вирусная активация стимулирует воспаление, накопление бета-амилоидных бляшек и образование токсичных белков тау — отличительные черты патологии болезни Альцгеймера. Эти данные укрепляют теорию о том, что инфекции и физические травмы мозга вместе могут усугублять риск развития заболевания.

Профессор Рут Ицхаки, ведущая фигура в этой области с более чем трехдесятилетним стажем и автор исследования, подчеркнула важность понимания этих механизмов. Она объяснила, что дремлющие вирусы, реактивированные травмой головы, могут с легкостью вызвать воспаление и повреждение нейронов, которые наблюдаются при деменции.

Ее научная работа началась в Манчестерском университете, где ее команда впервые обнаружила ДНК HSV-1 в значительной части стареющего человеческого мозга, что свидетельствовало о постоянном присутствии вируса. Вскоре исследователи обнаружили, что блокирование воспалительной молекулы интерлейкина-1 бета значительно снижает вредные последствия вызванной травмой вирусной реактивации в их моделях.

Это открытие позволило им высказать надежду на то, что лечение, направленное на борьбу с воспалением, смягчит прогрессирование нейродегенерации у людей, входящих в группу риска, например у тех, у кого в анамнезе есть повторные травмы головы. Еще более усложняя проблему и масштабность риска развития болезни Альцгеймера, предыдущие исследования указывали на роль других вирусов, таких как вирус ветряной оспы (VZV), в аналогичных процессах. Такие результаты еще раз подчеркивают многофакторную природу болезни Альцгеймера, где генетика, инфекции и факторы окружающей среды, такие как травмы, взаимодействуют, влияя на развитие заболевания.

Это исследование — шаг к более персонализированным вмешательствам, потенциально включающим противовирусную терапию и противовоспалительное лечение для людей с повышенным риском развития деменции, считают авторы. Профилактика травм головы остается крайне важной, особенно для спортсменов, военнослужащих и других людей, работающих в травмоопасных сферах.

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