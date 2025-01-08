Поддержка здоровья для больных раком: ученые рассказали о пользе спорта при онкологии

Рак является опасным заболеванием, способным поражать большую часть организма напрямую или косвенно. Однако ученые выяснили, что физические нагрузки могут укрепить ключевые области организма, снизив шанс смерти от болезни на определенных стадиях.

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Недавнее исследование ученых выявило сильное влияние физической активности на людей с первой стадией рака. Исследователи оценивали уровень активности до диагностики у 28 248 человек с диагнозом "рак на ранней стадии" и выяснили, что физические нагрузки демонстрировали видимый эффект на их самочувствие, что не стоит игнорировать при разработке новых методов лечения болезни, пишет HealthDay.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале British Journal of Sports Medicine и проведенного Нтокозо Мабена и его коллегами из Discovery Vitality в Сандтоне, ЮАР, свидетельствуют о том, что регулярная физическая активность значительно снижает риски, связанные с прогрессированием рака и смертностью. Анализ выявил четкую связь между физической активностью и улучшением исходов.

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У людей, занимающихся физической активностью не менее 60 минут в неделю, риск развития рака или смерти снизился на 27% по сравнению с теми, кто был полностью неактивен. Аналогично, риск смертности от всех причин в этой группе снизился на 47%. Даже легкая физическая активность, определяемая как менее 60 минут в неделю, показала ощутимую пользу, снизив риск прогрессирования рака и смерти на 16% и 33% соответственно.

Авторы исследования подчеркивают важность включения физической активности в рекомендации по здравоохранению не только в качестве профилактической меры, но и в качестве терапевтической стратегии для тех, кому уже поставлен диагноз. "Рекомендации по здравоохранению должны поощрять людей заниматься физической активностью не только для профилактики рака, но и для снижения риска его прогрессирования", — заявили ученые. Они также призывают медицинских работников активно поощрять онкологических пациентов к поддержанию физической активности в пределах их личных ограничений.

Эти результаты согласуются с более широкими научными работами, связывающими физическую активность со снижением риска развития различных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы и диабет. Известно, что физическая активность также способствует укреплению психического здоровья, поддерживая когнитивные функции и уменьшая симптомы депрессии и тревоги.

Структурированные упражнения могут стать неоценимым дополнением к планам лечения рака, считают авторы. Это согласуется с данными таких организаций, как Американское онкологическое общество, которое уже давно пропагандирует физические упражнения как средство повышения общей выживаемости среди онкологических больных.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витаминные добавки могут провоцировать развитие рака. Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

Также Фокус писал о том, что обычный алкотестер способен выявить рак. Новый враг заболевания — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.