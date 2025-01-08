Раскрыли источник рака: ученые обнаружили вещества убивающие нас в воде, еде и воздухе

В последние годы все больше различных видов рака диагностируют у более молодого поколения и ученые не знали причину такой тенденции. Недавнее исследование раскрыло ее и весь масштаб онкологической катастрофы.

Related video

Недавний комплексный научный обзор выявил потенциально опасную связь между микропластиком и некоторыми видами рака, а также другими серьезными заболеваниями. Обнаружив ее, ученые, возможно, смогли разгадать одну из основных таинственных причин развития онкологии за последнее время, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В своем обзоре, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology и проведенном под руководством Николаса Чартреса, старшего научного сотрудника факультета медицины и здравоохранения Сиднейского университета, исследователи изучили более 3 000 исследований, чтобы определить влияние этих микроскопических пластиковых частиц на здоровье человека.

Важно

Проблема, от которой не убежать: распространенная аминокислота оказалась помощником рака

Полученные результаты свидетельствуют о том, что микропластик может способствовать росту числа случаев рака толстой кишки и легких, особенно среди некурящих людей, а также репродуктивных проблем, таких как бесплодие. Эти опасения вызывают тревогу, учитывая практически повсеместное присутствие микропластика в окружающей среде и его биоаккумулятивную природу.

Микропластик, определяемый как пластиковые фрагменты размером менее 5 мм, образуется из повседневных продуктов, таких как упаковка, шины и одежда. Они проникают в воздух, воду и пищу, что приводит к их обнаружению в органах человека. Иммунная система распознает микропластик как чужеродное вещество, вызывая воспаление, которое может привести к повреждению тканей. Со временем это хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, включая поражение печени и сердца, а в тяжелых случаях — к раку.

Рак толстой кишки, который исторически чаще встречался у пожилых людей, теперь все чаще диагностируется у более молодого населения. Аналогичным образом растет заболеваемость раком легких, не связанным с курением. Исследование показало, что микропластик может нарушать защитный слой слизи в толстой кишке и вызывать условия, способствующие развитию опухолей. В дыхательной системе эти частицы ассоциируются с воспалением дыхательных путей и повреждениями легких, что еще больше повышает риск развития рака.

Репродуктивное здоровье — еще одна область, вызывающая беспокойство ученых. Микропластик связывают с нарушением функции яичников, снижением качества спермы и даже преждевременными родами. Исследователи обнаружили микропластик в плаценте и амниотической жидкости человека, что указывает на потенциальный риск для развития плода. Исследование подчеркивает необходимость дальнейших изучений этих связей и призывает к немедленному принятию нормативных и политических мер по снижению воздействия.

Масштабы самой проблемы огромны, по словам авторов. Ежегодно производится почти 460 миллионов метрических тонн пластика, и, согласно прогнозам, к 2060 году это количество утроится. Такая эскалация обостряет проблему загрязнения окружающей среды микропластиком, требуя быстрого принятия мер по поводу ограничения производства и улучшения управления отходами. Экономические последствия наличия подобного мусора также значительны: только система здравоохранения США ежегодно несет убытки в размере 289 миллиардов долларов из-за воздействия микропластика.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.