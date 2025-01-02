Проблема, от которой не убежать: распространенная аминокислота оказалась помощником рака

Прогрессировавшие онкологии обычно включает в себя целый ряд различных внешних факторов, что делает ее лечение более тяжелым. Однако недавно ученые выяснили, что аминокислота, что повсеместно встречается в нашем теле, играет на руку болезни.

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Исследователи из Центра биологии рака VIB-KU Leuven выявили важный фактор, влияющий на метастазы в легких при наличии онкологии: аминокислоту аспартат. Ключевая его опасность состоит в том, что он является основной аминокислотой, из которой состоит фактически все и избежать его попадания и взаимодействия с нашим организмом не реально. Это, в свою очередь, ставит под смертельную угрозу миллиарды людей, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature и проведенное под руководством профессора Сары-Марии Фендт, выявило, что изобилие аспартата создает благоприятную среду для раковых клеток, способствуя тому, что легкие становятся распространенным местом метастазирования. Полученные результаты могут послужить основой для разработки терапевтических мер по лечению метастатических заболеваний, поскольку это явление затрагивает более половины раковых пациентов с вторичными опухолями, говорят авторы.

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Аспартат, аминокислота, присутствующая в низких концентрациях в плазме крови, была обнаружена в значительно более высоких концентрациях в легких мышей и пациентов с метастатическим раком молочной железы. Исследовательская группа отметила, что это увеличение поддерживает уникальную трансляционную программу в агрессивных раковых клетках, позволяя им адаптироваться и размножаться в легочной среде.

Ключевым открытием в исследовании является роль фактора инициации eIF5A, который подвергается модификации, известной как гипусинизация, в ответ на сигналы аспартата. При этом раковые клетки не поглощают аспартат напрямую. Вместо этого аспартат активирует NMDA-рецепторы на поверхности клеток, запуская цепную реакцию, которая и модифицирует eIF5A. Этот молекулярный сдвиг запускает новую программу синтеза белка, которая повышает способность раковых клеток адаптироваться к микроокружению легких и переделывать его.

Клиническая значимость научной работы вскоре была подвтерждена результатами исследований образцов опухолей легких человека, где наблюдались сходные механизмы экспрессии рецепторов NMDA и гипусинизации eIF5A. Это подчеркивает потенциальную универсальность роли аспартата в метастазировании легких независимо от вида и открывает возможности для разработки целевых терапевтических стратегий. Профессор Фендт отметила, что существующие препараты потенциально могут нарушить этот механизм, что дает надежду на победу над этим процессом.

Аспартат является важнейшим участником клеточного метаболизма и синтеза белка. Помимо роли в метастазировании, он необходим для производства энергии в клетках, в частности для функционирования митохондрий. Способность раковых клеток манипулировать этим биохимическим путем показывают их уровень адаптивности, что продолжает создавать проблемы для лечения различных онкологических заболеваний.

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