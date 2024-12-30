На пороге победы над смертью: ученые рассказали, почему 2024 год стал годом вакцин от рака

Раковые заболевания составляют большую долю смертельно опасных болезней, уносящих жизни каждый год, согласно ВОЗ. Однако ученые считают, что уходящий год стал ключевым в плане разработки новых революционных методов борьбы за жизни миллионов.

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Исследовательские центры рака и ученые считают 2024 год знаковым для вакцин против онкологии, чему способствуют ускоренные темпы развития медицины в этой области после пандемии COVID-19. В частности, прорыв в технологии мессенджерной РНК (мРНК), ставшей ключевой для вакцин от коронавируса, теперь применяется и для лечения рака. Эти вакцины направлены либо на предотвращение возникновения рака, либо на снижение вероятности рецидива у пациентов, прошедших лечение, что покрывает самые различные области в борьбе с этим страшным заболеванием и дает надежду миллионам людей по всему миру на жизнь, пишет Express.

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Доктор Кэтрин Эллиотт, директор по исследованиям из Cancer Research UK, недавно отметила: "Мы стали свидетелями значительного числа презентаций на конференциях, выявления новых целей для методов лечения и некоторых действительно интересных и многообещающих результатов испытаний".

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Одним из важных событий 2024 года стала программа NHS Cancer Vaccine Launch Pad, совместная инициатива компаний Moderna и BioNTech, направленная на создание персонализированных вакцин для тысяч пациентов уже к 2030 году. Такие испытания, как вакцина BioNTech против рака кишечника, уже ведутся, а другие препараты будут направлены на лечение рака яичников и легких, которые являются частым и опасным видом заболевания.

Доктор Эллиотт подчеркнула важность этих испытаний, объяснив, что мРНК-вакцины работают за счет кодирования аномальных белков, обнаруженных на опухолевых клетках, что помогает иммунной системе выявлять и уничтожать их. Профилактические вакцины, такие как вакцина против ВПЧ, также продолжили демонстрировать сильные результаты. Проведенное в мае исследование, опубликованное в журнале British Medical Journal, показало, что среди молодых женщин, получивших вакцину, на 90% снизилось число случаев рака шейки матки, что является огромнейшим шагом к победе над болезнью. Этот успех показал потенциал вакцин в борьбе и с другими видами рака.

Профессор Ахмед Ахмед из проекта OvarianVax Оксфордского университета отметил сложность создания имеющихся в распоряжении ученых инструментов: "Научить иммунную систему распознавать самые ранние признаки рака — сложная задача, но сейчас у нас есть очень сложные инструменты ей под стать".

Новые исследования ученых также нацелены на генетическую предрасположенность, например, синдром Линча, который значительно повышает риск развития рака. Доцент Дэвид Черч из Оксфорда рассказал об усилиях по разработке вакцин, которые могли бы предотвратить эти наследственные виды рака, отметив, что 175 000 жителей в одной лишь Великобритании подвержены этому заболеванию. "По нашим оценкам, менее 5% людей с синдромом Линча знают о своем заболевании", — заявил Черч, подчеркивая потенциальное влияние этих исследований на жизнь миллионов, не подозревающих какая опасность нависла над ними.

Но несмотря на столь многообещающую динамику, в области борьбы с раком имеются и определенные и ярко выраженные проблемы. Организация Cancer Research UK предупредила о потенциальной нехватке финансирования в размере 1 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия, что ставит под угрозу эти медицинские достижения и новые разработки. Мишель Митчелл, исполнительный директор благотворительной организации направленной на борьбу с раком, подчеркнула, что хотя вакцины пока еще не являются простым и быстрым решением проблемы, они представляют собой важнейший инструмент в борьбе с онкологическими заболеваниями в сочетании с другими существующими методами лечения.

Великобритания выделяется на мировом уровне благодаря своей исследовательской инфраструктуре и роли Национальной службы здравоохранения (NHS) в содействии многим клиническим испытаниям. Доктор Эллиотт отметила серьезный потенциал страны в этой области, сказав: "Научный сектор Великобритании намного превосходит многие организации по своим масштабам и финансам". Сочетание глобальных фармацевтических инвестиций и преданности британских исследователей ставит Великобританию на передовые позиции в этой развивающейся области.

Будущее вакцин против рака выглядит очень и очень светлым, а оптимизм ученых по этому поводу основан на развитиях ранней диагностике и персонализированном лечении. Как резюмировала доктор Эллиотт, работа, которую они проводят с вакцинами, чтобы понять, что является аномальным и уязвимым в раке, также поможет нам найти эти клетки раньше и это потенциально меняет ситуацию для миллионов.

Ранее Фокус писал о том, что вакцина Abrysvo от Pfizer защищает младенцев от РСВ. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину, предназначенную для введения беременным женщинам, чтобы защитить их новорожденных от респираторно-синцитиального вируса в течение первых шести месяцев жизни.

Также Фокус писал о том, что важные для нас витамины могут провоцировать развитие рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.