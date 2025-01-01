Превратили обычный свет в лечение: ученые создали уникальный гель, восстанавливающий кости

В современном мире тяжелые травмы, сопровождающиеся переломами не являются большой редкостью, а методы их лечения обычно требуют хирургического вмешательства. Однако ученые разработали гель, который использует обычный свет для реконструкции костей.

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Ученые из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее разработали революционный инъекционный гидрогель, который использует видимый свет для восстановления костных дефектов. Эта инновация решает серьезные проблемы традиционных методов регенерации костей, такие как недостаточная прочность сцепления и неспособность сохранять форму в организме, пишет HospiMedica.

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Разработанный учеными гидрогель работает без необходимости использования костных трансплантатов, обычного компонента традиционных методов лечения, обеспечивая двойную функциональность — адгезию и минерализацию в одном приложении. Механизм гидрогеля активируется видимым светом, который безопасен для тканей человека. Свет запускает процесс сшивания в гидрогеле, одновременно вызывая образование аморфного фосфата кальция — минерала, необходимого для роста костей.

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В состав материала входят альгинат из бурых водорослей, RGD-пептид, содержащий адгезивный белок мидии, ионы кальция, фосфонодиолы и фотоинициатор. Инновационный состав обеспечивает сохранение структуры гидрогеля после инъекции и эффективное сцепление с окружающими тканями. Доклинические испытания на животных моделях с дефектами бедренной кости продемонстрировали эффективность гидрогеля. После введения в места дефектов материал успешно адгезировался, доставлял необходимые минералы, восстанавливающие костную ткань, и способствовал ее заживлению.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Biomaterials и представляют собой значительное достижение в области регенеративной медицины. Профессор Хьюнг Джун Ча, ведущий исследователь, подчеркнул потенциал этой технологии для революции в регенерации костной ткани. Он заявил, что гидрогель упрощает процесс лечения, устраняя необходимость в отдельных клеях и костных трансплантатах, тем самым упрощая и повышая общую эффективность процедур восстановления костей.

Дополнительную ценность этой инновации придает более широкая тенденция в медицинских исследованиях по интеграции материалов природного происхождения в методы лечения. Альгинат, один из компонентов гидрогеля, уже широко используется в лечебных повязках и системах доставки лекарств благодаря своей биосовместимости. Его использование в регенерации костей может открыть двери для других применений, таких как восстановление мягких тканей и регенерация хрящей, считают авторы.

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