Новый ответ раку: ученые начали испытание лекарства от солидных опухолей

Проблема невосприимчивости некоторых видов рака к лечению до сих пор не дает ученым покоя. В попытке изменить ситуацию, они начали испытания первой фазы для препарата, который имеет потенциал стать ответом на подобную защиту болезни.

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Hanx Biopharmaceuticals, биотехнологическая компания, расположенная в Ухане, Китай, начала I фазу клинических испытаний своего инновационного препарата HX044 в Австралии. Это испытание знаменует собой важный шаг в тестировании биспецифического антитела, предназначенного для борьбы с распространенными и трудными в лечении

солидными опухолями, пишет Clinical Trials Arena.

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HX044 относится к новому классу препаратов, называемых ингибиторами иммунных контрольных точек, которые помогают иммунной системе эффективнее бороться с раком. Компания утверждает, что ей удалось усовершенствовать старые методы лечения, сделав препарат более безопасным и мощным в плане активации иммунной системы организма.

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Область применения HX044 включает такие злокачественные опухоли, как немелкоклеточный рак легких, меланома, почечно-клеточная карцинома и рак желудочно-кишечного тракта. HX044 описывается его создателями как "передовой ингибитор иммунных контрольных точек, нацеленный на путь CTLA-4". Его разработка направлена на расширение окна, когда можно произвести вмешательство, обеспечение лучшей безопасности при лечении и усиление иммунного ответа против опухолей.

Испытания, проведенные в лабораторных условиях и на животных, показали многообещающие результаты, особенно в отношении рака, который трудно поддается лечению существующими препаратами. В ходе нынешнего испытания будет проверено, безопасен ли HX044 для людей и насколько хорошо их организм переносит его. Кроме того, будет измерено, как препарат ведет себя в организме, например, как долго он остается активным и проявляет ли он первые признаки эффективности.

Доктор Фаминг Чжан, председатель совета директоров Hanx Biopharmaceuticals, заявил, что компания гордится началом этого исследования и нацелена на разработку решений для пациентов, у которых ограничены возможности лечения. Ранее, в 2023 году, Hanx получила разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на испытание другого препарата, HX-009, для лечения одного из видов рака крови, называемого лимфомой. Компания специализируется на разработке инновационных методов лечения рака и стремится сделать их доступными и недорогими для пациентов по всему миру.

Ингибиторы иммунных контрольных точек, такие как HX044, работают, "разблокируя" способность иммунной системы атаковать раковые клетки, которые часто скрываются от ее иммунного ответа. Эти препараты уже помогли продлить жизнь многим больным раком, хотя устойчивость к ним остается серьезной проблемой.

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