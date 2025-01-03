Нова відповідь раку: вчені почали випробування ліків від солідних пухлин

Проблема несприйнятливості деяких видів раку до лікування досі не дає вченим спокою. У спробі змінити ситуацію, вони розпочали випробування першої фази для препарату, який має потенціал стати відповіддю на подібний захист хвороби.

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Hanx Biopharmaceuticals, біотехнологічна компанія, розташована в Ухані, Китай, розпочала I фазу клінічних випробувань свого інноваційного препарату HX044 в Австралії. Це випробування знаменує собою важливий крок у тестуванні біспецифічного антитіла, призначеного для боротьби з поширеними і важкими в лікуванні

солідними пухлинами, пише Clinical Trials Arena.

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HX044 належить до нового класу препаратів, званих інгібіторами імунних контрольних точок, які допомагають імунній системі ефективніше боротися з раком. Компанія стверджує, що їй вдалося вдосконалити старі методи лікування, зробивши препарат безпечнішим і потужнішим у плані активації імунної системи організму.

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Сфера застосування HX044 охоплює такі злоякісні пухлини, як недрібноклітинний рак легенів, меланома, нирково-клітинна карцинома і рак шлунково-кишкового тракту. HX044 описується його творцями як "передовий інгібітор імунних контрольних точок, націлений на шлях CTLA-4". Його розробка спрямована на розширення вікна, коли можна провести втручання, забезпечення кращої безпеки під час лікування і посилення імунної відповіді проти пухлин.

Випробування, проведені в лабораторних умовах і на тваринах, показали багатообіцяючі результати, особливо щодо раку, який важко піддається лікуванню наявними препаратами. Під час нинішнього випробування буде перевірено, чи безпечний HX044 для людей і наскільки добре їхній організм переносить його. Крім того, буде виміряно, як препарат поводиться в організмі, наприклад, як довго він залишається активним і чи проявляє він перші ознаки ефективності.

Доктор Фамінг Чжан, голова ради директорів Hanx Biopharmaceuticals, заявив, що компанія пишається початком цього дослідження і націлена на розробку рішень для пацієнтів, у яких обмежені можливості лікування. Раніше, у 2023 році, Hanx отримала дозвіл від Управління з контролю за продуктами та ліками США на випробування іншого препарату, HX-009, для лікування одного з видів раку крові, званого лімфомою. Компанія спеціалізується на розробці інноваційних методів лікування раку і прагне зробити їх доступними і недорогими для пацієнтів по всьому світу.

Інгібітори імунних контрольних точок, такі як HX044, працюють, "розблоковуючи" здатність імунної системи атакувати ракові клітини, які часто ховаються від її імунної відповіді. Ці препарати вже допомогли продовжити життя багатьом хворим на рак, хоча стійкість до них залишається серйозною проблемою.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.