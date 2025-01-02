Проблема, від якої не втекти: поширена амінокислота виявилася помічником раку

Прогресуюча онкологія зазвичай містить у собі цілу низку різних зовнішніх чинників, що робить її лікування важчим. Однак нещодавно вчені з'ясували, що амінокислота, яка повсюдно зустрічається в нашому тілі, грає на руку хворобі.

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Дослідники з Центру біології раку VIB-KU Leuven виявили важливий фактор, що впливає на метастази в легенях за наявності онкології: амінокислоту аспартат. Ключова його небезпека полягає в тому, що він є основною амінокислотою, з якої складається фактично все, і уникнути його потрапляння та взаємодії з нашим організмом не реально. Це, своєю чергою, ставить під смертельну загрозу мільярди людей, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature і проведене під керівництвом професора Сари-Марії Фендт, виявило, що достаток аспартату створює сприятливе середовище для ракових клітин, сприяючи тому, що легені стають поширеним місцем метастазування. Отримані результати можуть стати основою для розроблення терапевтичних заходів із лікування метастатичних захворювань, оскільки це явище зачіпає більше половини ракових пацієнтів із вторинними пухлинами, кажуть автори.

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Аспартат, амінокислота, присутня в низьких концентраціях у плазмі крові, була виявлена в значно вищих концентраціях у легенях мишей і пацієнтів з метастатичним раком молочної залози. Дослідницька група зазначила, що це збільшення підтримує унікальну трансляційну програму в агресивних ракових клітинах, даючи їм змогу адаптуватися і розмножуватися в легеневому середовищі.

Ключовим відкриттям у дослідженні є роль фактора ініціації eIF5A, який піддається модифікації, відомій як гіпусинізація, у відповідь на сигнали аспартату. При цьому ракові клітини не поглинають аспартат безпосередньо. Замість цього аспартат активує NMDA-рецептори на поверхні клітин, запускаючи ланцюгову реакцію, яка і модифікує eIF5A. Цей молекулярний зсув запускає нову програму синтезу білка, яка підвищує здатність ракових клітин адаптуватися до мікрооточення легень і переробляти його.

Клінічна значущість наукової роботи незабаром була підтверджена результатами досліджень зразків пухлин легень людини, де спостерігалися схожі механізми експресії рецепторів NMDA та гіпусинізації eIF5A. Це підкреслює потенційну універсальність ролі аспартату в метастазуванні легень незалежно від виду та відкриває можливості для розробки цільових терапевтичних стратегій. Професорка Фендт зазначила, що наявні препарати потенційно можуть порушити цей механізм, що дає надію на перемогу над цим процесом.

Аспартат є найважливішим учасником клітинного метаболізму і синтезу білка. Крім ролі в метастазуванні, він необхідний для виробництва енергії в клітинах, зокрема для функціонування мітохондрій. Здатність ракових клітин маніпулювати цим біохімічним шляхом показують їхній рівень адаптивності, що продовжує створювати проблеми для лікування різних онкологічних захворювань.

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