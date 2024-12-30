На порозі перемоги над смертю: вчені розповіли, чому 2024 рік став роком вакцин від раку

Ракові захворювання становлять велику частку смертельно небезпечних хвороб, що забирають життя щороку, згідно з ВООЗ. Однак вчені вважають, що рік, що минає, став ключовим у плані розробки нових революційних методів боротьби за життя мільйонів.

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Дослідницькі центри раку і вчені вважають 2024 рік знаковим для вакцин проти онкології, чому сприяють прискорені темпи розвитку медицини в цій галузі після пандемії COVID-19. Зокрема, прорив у технології месенджерної РНК (мРНК), що стала ключовою для вакцин від коронавірусу, тепер застосовується і для лікування раку. Ці вакцини спрямовані або на запобігання виникненню раку, або на зниження ймовірності рецидиву в пацієнтів, що пройшли лікування, що покриває найрізноманітніші сфери в боротьбі з цим страшним захворюванням і дає надію мільйонам людей по всьому світу на життя, пише Express.

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Доктор Кетрін Елліотт, директорка з досліджень з Cancer Research UK, нещодавно зазначила: "Ми стали свідками значної кількості презентацій на конференціях, виявлення нових цілей для методів лікування і деяких справді цікавих і багатообіцяючих результатів випробувань".

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Однією з важливих подій 2024 року стала програма NHS Cancer Vaccine Launch Pad, спільна ініціатива компаній Moderna і BioNTech, спрямована на створення персоналізованих вакцин для тисяч пацієнтів уже до 2030 року. Такі випробування, як вакцина BioNTech проти раку кишківника, вже тривають, а інші препарати будуть спрямовані на лікування раку яєчників і легенів, які є частим і небезпечним видом захворювання.

Доктор Елліотт наголосила на важливості цих випробувань, пояснивши, що мРНК-вакцини працюють за рахунок кодування аномальних білків, виявлених на пухлинних клітинах, що допомагає імунній системі виявляти і знищувати їх. Профілактичні вакцини, такі як вакцина проти ВПЛ, також продовжили демонструвати сильні результати. Проведене в травні дослідження, опубліковане в журналі British Medical Journal, засвідчило, що серед молодих жінок, які отримали вакцину, на 90% знизилася кількість випадків раку шийки матки, що є величезним кроком до перемоги над хворобою. Цей успіх засвідчив потенціал вакцин у боротьбі і з іншими видами раку.

Професор Ахмед Ахмед із проєкту OvarianVax Оксфордського університету зазначив складність створення наявних у розпорядженні вчених інструментів: "Навчити імунну систему розпізнавати найбільш ранні ознаки раку — складне завдання, але зараз у нас є дуже складні інструменти до пари".

Нові дослідження вчених також націлені на генетичну схильність, наприклад, синдром Лінча, який значно підвищує ризик розвитку раку. Доцент Девід Черч з Оксфорда розповів про зусилля з розробки вакцин, які могли б запобігти цим спадковим видам раку, зазначивши, що 175 000 жителів в одній лише Великій Британії схильні до цього захворювання. "За нашими оцінками, менше 5% людей із синдромом Лінча знають про своє захворювання", — заявив Черч, підкреслюючи потенційний вплив цих досліджень на життя мільйонів, які не підозрюють, яка небезпека нависла над ними.

Але незважаючи на настільки багатообіцяючу динаміку, в галузі боротьби з раком є і певні та яскраво виражені проблеми. Організація Cancer Research UK попередила про потенційну нестачу фінансування в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття, що ставить під загрозу ці медичні досягнення і нові розробки. Мішель Мітчелл, виконавчий директор благодійної організації, спрямованої на боротьбу з раком, наголосила, що хоча вакцини поки що не є простим і швидким розв'язанням проблеми, вони є найважливішим інструментом у боротьбі з онкологічними захворюваннями в поєднанні з іншими наявними методами лікування.

Велика Британія виділяється на світовому рівні завдяки своїй дослідницькій інфраструктурі та ролі Національної служби охорони здоров'я (NHS) у сприянні багатьом клінічним випробуванням. Доктор Елліотт відзначила серйозний потенціал країни в цій галузі, сказавши: "Науковий сектор Великої Британії набагато перевершує багато організацій за своїми масштабами і фінансами". Поєднання глобальних фармацевтичних інвестицій і відданості британських дослідників ставить Велику Британію на передові позиції в цій галузі, що розвивається.

Майбутнє вакцин проти раку виглядає дуже і дуже світлим, а оптимізм вчених з цього приводу ґрунтується на розвитках ранньої діагностики та персоналізованого лікування. Як резюмувала докторка Елліотт, робота, яку вони проводять із вакцинами, щоб зрозуміти, що є аномальним і вразливим у раку, також допоможе нам знайти ці клітини раніше і це потенційно змінює ситуацію для мільйонів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.