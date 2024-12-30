Наздоганяє молодих і літніх: учені заявили, що смертельний рак дедалі частіше вражає жінок

Останніми роками, за даними ВООЗ, різні види раку дедалі частіше починають проявлятися у людей по всьому світу. Нещодавно вчені виявили, що один із них дедалі частіше вражає жінок різного віку, проявляючи себе лише на останній стадії.

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Недавнє дослідження, що тривало майже два десятиліття, виявило зростаючу проблему в боротьбі з раком молочної залози: збільшення кількості діагнозів на пізніх стадіях у жінок різного віку. Такі дані свідчать про те, що ранній скринінг на наявність небезпечної хвороби просто не діє, ставлячи під загрозу життя мільйонів жінок, пише StudyFinds.

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Проаналізувавши дані понад 71 мільйона американських жінок за період із 2004 до 2021 року, автори дослідження, опублікованого в журналі Radiology, відзначають тривожне зростання кількості діагнозів IV стадії хвороби — випадків, коли рак уже метастазував у віддалені частини тіла. Це особливо лякає, оскільки виживаність різко падає з 99% у разі виявлення ранніх стадій до лише 31% у разі поширення захворювання, заявили вчені.

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У жінок у віці від 20 до 39 років спостерігалося найрізкіше щорічне зростання кількості діагнозів на пізніх стадіях, збільшуючись на 2,91% на рік протягом досліджуваного періоду. Хоча рак молочної залози, як і раніше, зустрічається рідше в цій молодій демографічній групі, наслідки пізнього виявлення просто катастрофічні, вважають учені. Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила роботи з виявлення хвороби. До квітня 2020 року показники скринінгу раку молочної залози знизилися майже на 99%, що легко може призвести до затримки діагностики та погіршення результатів у довгостроковій перспективі.

Найгостріше наслідки пандемії відчули жінки похилого віку з числа меншин: різко знизилася частота виявлення захворювання серед жінок віком 75 років і старше. Серед інших чинників, що сприяють встановленню діагнозу на пізній стадії, вчені виділили відсутність цілісної національної програми скринінгу, суперечливі рекомендації, а також підвищені ризики, пов'язані зі зміною репродуктивної моделі та зростанням рівня ожиріння. Наявні рекомендації, які, наприклад, не радять проводити планові скринінги жінкам, старшим за 74 роки, також можуть обмежувати можливості раннього виявлення для груп ризику.

Автори дослідження підкреслили гостру необхідність переосмислення стратегій виявлення раку молочної залози, особливо для молодих жінок і малозабезпечених верств населення. Як зазначила доктор Дебра Л. Монтічіоло, одна з авторів дослідження, менше половини жінок проходять щорічні скринінги, внаслідок чого багато хто з них наражається на ризик виявлення його лише на пізніх стадіях. Вона зазначає: "У нас просто немає можливості відсіяти ранні стадії раку молочної залози у величезної кількості жінок, які прийдуть на діагностику пізніше".

Підбиваючи підсумки своїх результатів, автори наполягають на підвищенні обізнаності щодо своєчасної діагностики серед жінок різного віку, особливо на тлі минулої пандемії, яка значно зменшила її темпи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.