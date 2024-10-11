Смертей стало менше, але є тривожний нюанс: учені відзвітували про випадки розвитку раку грудей

Рак молочної залози продовжує залишатися серйозною глобальною проблемою, що вражає мільйони жінок у всьому світі. І хоча останні наукові досягнення значно підвищили виживаність, над ними нависла нова, більш масштабна проблема.

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Незважаючи на досягнення в галузі скринінгу раку молочної залози та його роль у зниженні смертності від хвороби, останні дані, отримані вченими, свідчать про тривожну тенденцію в деяких країнах: значне зростання кількості діагнозів серед жінок молодше 50 років. Це зростання особливо турбує молодих жінок у віці 20 років, у яких з 1984 року частота діагностування зросла більш ніж на 45%, пише Montreal Gazette.

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Квебекський фонд боротьби з раком грудей (QBCF), що відзначає своє 30-річчя, закликав знизити рекомендований вік для скринінгу. Цей заклик пролунав у світлі тривожних даних, які свідчать про те, що дедалі більшій кількості жінок ставлять діагноз на пізніх стадіях, що вимагає агресивнішого лікування, включно з хіміотерапією перед операцією. Доктор Сайма Хассан, хірург-онколог із Центру госпіталю Монреальського університету (CHUM), наголошує, що дедалі більше молодих пацієнток надходять із пізніми стадіями раку грудей, що відображає картину, яку спостерігали до запровадження нинішніх програм скринінгу.

Згідно з дослідженням 2024 року, опублікованим у журналі Canadian Association of Radiologists Journal, зростання кількості діагнозів серед жінок, молодших за 50 років, більш ніж удвічі перевищує показники, що спостерігаються у жінок старшого віку. У зв'язку з цим виникає питання про те, чи не надто пізно для раннього виявлення захворювання використовуються нинішні рекомендації щодо віку скринінгу, який у багатьох країнах починається з 50 років. Більшість канадських провінцій уже знизили вік скринінгу до 40 або 45 років. Наприклад, Онтаріо тільки цього тижня знизила віковий поріг до 40 років, а Манітоба оголосила про плани наслідувати цей приклад до 2026 року.

Фонд виступає за більш ранній скринінг, що також підкріплюється закликами до більш персоналізованих методів скринінгу. Хассан зазначила, що крім віку на ризик розвитку раку молочної залози впливають такі фактори, як генетика, вибір способу життя, наприклад, куріння і вживання алкоголю, а також репродуктивна історія. Вона також визнає емоційний і фізичний вплив лікування раку, особливо на молодих пацієнток, які можуть відчувати заперечення або дискомфорт під час цього процесу.

Поліпшення стану пацієнтів, особливо за допомогою менш інвазивних методів діагностики, є одним із пріоритетів проведених досліджень. Час очікування скринінгу також залишається перешкодою. Якщо десь час очікування відносно прийнятний, то в інших місцях, затримки можуть досягати 29 тижнів. Доктор Хассан вивчає інноваційні методи, як-от аналіз крові, які можуть прискорити процес діагностики та знизити навантаження на наявну систему.

Оскільки рак молочної залози є другою основною причиною смертності від раку серед канадських жінок, обговорення питання щодо зниження віку скринінгу та вдосконалення методів діагностики є вкрай важливим, щонайменше для цієї країни.

Ширша мета полягає не тільки в тому, щоб виявляти рак на більш ранніх стадіях у всіх країнах світу, а й у тому, щоб зробити цей процес доступнішим і таким, що враховує індивідуальні особливості ризику. Це може бути особливо важливим для розв'язання проблеми різкого збільшення кількості випадків захворювання серед молодих жінок, у яких інакше хвороба може залишатися недіагностованою доти, доки не прогресує до більш небезпечних стадій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.