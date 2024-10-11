Смертей стало меньше, но есть тревожный нюанс: ученые отчитались о случаях развития рака груди

Рак молочной железы продолжает оставаться серьезной глобальной проблемой, поражающей миллионы женщин во всем мире. И хотя последние научные достижения значительно повысили выживаемость, над ними нависла новая, более масштабная проблема.

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Несмотря на достижения в области скрининга рака молочной железы и его роль в снижении смертности от болезни, последние данные, полученные ученые, свидетельствуют о тревожной тенденции в некоторых странах: значительный рост числа диагнозов среди женщин моложе 50 лет. Этот рост особенно беспокоит молодых женщин в возрасте 20 лет, у которых с 1984 года частота диагностирования выросла более чем на 45%, пишет Montreal Gazette.

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Квебекский фонд борьбы с раком груди (QBCF), отмечающий свое 30-летие, призвал снизить рекомендуемый возраст для скрининга. Этот призыв прозвучал в свете тревожных данных, свидетельствующих о том, что все большему числу женщин ставят диагноз на поздних стадиях, что требует более агрессивного лечения, включая химиотерапию перед операцией. Доктор Сайма Хассан, хирург-онколог из Центра госпиталя Монреальского университета (CHUM), подчеркивает, что все более молодые пациентки поступают с поздними стадиями рака груди, что отражает картину, наблюдавшуюся до введения нынешних программ скрининга.

Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в журнале Canadian Association of Radiologists Journal, рост числа диагнозов среди женщин моложе 50 лет более чем в два раза превышает показатели, наблюдаемые у женщин старшего возраста. В связи с этим возникает вопрос о том, не слишком ли поздно для раннего выявления заболевания используются нынешние рекомендации по возрасту скрининга, который во многих странах начинается с 50 лет. Большинство канадских провинций уже снизили возраст скрининга до 40 или 45 лет. Например, Онтарио только на этой неделе снизила возрастной порог до 40 лет, а Манитоба объявила о планах последовать этому примеру к 2026 году.

Фонд выступает за более ранний скрининг, что также подкрепляется с призывами к более персонализированным методам скрининга. Хассан отметила, что помимо возраста на риск развития рака молочной железы влияют такие факторы, как генетика, выбор образа жизни, например, курение и употребление алкоголя, а также репродуктивная история. Она также признает эмоциональное и физическое воздействие лечения рака, особенно на молодых пациенток, которые могут испытывать отрицание или дискомфорт во время этого процесса.

Улучшение состояния пациентов, особенно с помощью менее инвазивных методов диагностики, является одним из приоритетов проводимых исследований. Время ожидания скрининга также остается препятствием. Если где-то время ожидания относительно приемлемо, то в других местах, задержки могут достигать 29 недель. Доктор Хассан изучает инновационные методы, такие как анализ крови, которые могут ускорить процесс диагностики и снизить нагрузку на существующую систему.

Поскольку рак молочной железы является второй основной причиной смертности от рака среди канадских женщин, обсуждение вопроса о снижении возраста скрининга и совершенствовании методов диагностики является крайне важным, как минимум для этой страны.

Более широкая цель состоит не только в том, чтобы выявлять рак на более ранних стадиях во всех странах мира, но и в том, чтобы сделать этот процесс более доступным и учитывающим индивидуальные особенности риска. Это может быть особенно важно для решения проблемы резкого увеличения числа случаев заболевания среди молодых женщин, у которых в противном случае болезнь может оставаться недиагностированной до тех пор, пока не прогрессирует до более опасных стадий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.