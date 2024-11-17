За канонами фільмів жахів: учена ввела в себе небезпечні віруси, борючись зі смертельною хворобою

Незвичайний крок вірусолога, що обернувся лікуванням, розколов науковий світ на два табори. Поки одні хвалять її сміливість, інші перераховують ризики, пов'язані з подібним неймовірно небезпечним самолікуванням.

У 2020 році вірусологиня, яка хворіє на онкологію, застосувала нетрадиційний підхід до лікування свого третього рецидиву раку грудей. Вона провела необічний експеримент на собі, застосувавши принципи онколітичної віротерапії (ОВТ) — терапії, яка використовує віруси для ураження і знищення ракових клітин. Незважаючи на те, що ОВТ була схвалена для лікування інших захворювань, таких як метастатична меланома, для раку молочної залози не існувало схвалених урядом методів лікування, що зробило випадок Галассі унікальним, але спірним, пише Neoscope.

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Вірусолог із Загребського університету в Хорватії, Беата Халассі, у співпраці з колегами ввела суміш вірусу кору, який зазвичай використовується у вакцинах, і вірусу везикулярного стоматиту, які, як відомо, заражають той тип ракових клітин, на який вона націлилася. Протягом двох місяців ця вірусна суміш значно зменшила пухлину, відокремивши її від сусідніх тканин.

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Пухлину видалили хірургічним шляхом і взяли біопсію, яка підтвердила індуковану імунну відповідь та ефективність її нового методу. Після процедури Халассі вже чотири роки не хворіє на рак. Однак шлях до публікації її результатів був пов'язаний із труднощами. Етичні міркування, пов'язані з самоекспериментами, змусили великі журнали не наважуватися опублікувати її роботу. Критики, включно з такими експертами, як Джейкоб Шеркоу з Університету Іллінойсу-Шампейна, обговорювали наслідки заохочення такого індивідуалістичного і небезпечного наукового ризику. Шеркоу визнав випадок Халассі етичним, але наголосив, що необхідно дотримуватися обережності, щоб запобігти спробам некваліфікованих людей використовувати подібні методи лікування.

Після кількох відмов стаття Халассі, названа "Нетрадиційний випадок", нещодавно знайшла своє місце в журналі Vaccines. Розмірковуючи про цей процес, Халассі високо оцінила сміливість редактора, який опублікував її доповідь. Дослідження викликало дискусії про етичні межі в медичних дослідженнях і потенціал самоекспериментів у просуванні лікування. Робота Халассі також підкреслює ширшу розповідь про інновації в медичній науці, викликані необхідністю. Самостійні експерименти, хоча і викликають суперечки, мають історичний прецедент з такими фігурами, як доктор Баррі Маршалл, який самостійно вводив собі бактерії, щоб довести зв'язок між Helicobacter pylori і виразками, і це відкриття було удостоєно Нобелівської премії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.